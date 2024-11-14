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ITF
14 ноября 2024, 05:20 |
16
0

Словакия – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг

14 ноября 2024, 05:20 |
16
0
Словакия – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

14 ноября стартует финальный этап (плей-офф) Кубка Билли Джин Кинг 2024, который будет проводиться в Малаге (Испания) на закрытых хардовых кортах.

В 1/8 финала сойдутся сборные Словакии и США. Ориентировочное время начала противостояния – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Составы команд на игру будет объявлены незадолго до старта встречи. Следите за обновлениями на сайте Sport.ua.

Победительницы поединка Словакия – США выйдут в четвертьфинал соревнований, где сыграют против представительниц Австралии.

Видеоплеер будет добавлен перед стартом первой игры...

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

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Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
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Кубок Билли Джин Кинг женская сборная США по теннису женская сборная Словакии по теннису смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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