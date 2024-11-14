Словакия – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 ноября стартует финальный этап (плей-офф) Кубка Билли Джин Кинг 2024, который будет проводиться в Малаге (Испания) на закрытых хардовых кортах.

В 1/8 финала сойдутся сборные Словакии и США. Ориентировочное время начала противостояния – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Составы команд на игру будет объявлены незадолго до старта встречи. Следите за обновлениями на сайте Sport.ua.

Победительницы поединка Словакия – США выйдут в четвертьфинал соревнований, где сыграют против представительниц Австралии.

Видеоплеер будет добавлен перед стартом первой игры...

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей