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Казахстан
14.11.2024 17:00 - : -
Австрия
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Лига наций
14 ноября 2024, 02:31 | Обновлено 14 ноября 2024, 02:32
24
0

Казахстан – Австрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 14 ноября в 17:00 по Киеву

14 ноября 2024, 02:31 | Обновлено 14 ноября 2024, 02:32
24
0
Казахстан – Австрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Twitter

14 октября на «Центральный» (Алматы) пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Казахстана встретится со сборной Австрии. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Казахстан

Команда при общих посредственных результатах после переезда в УЕФА недавно выдала прекрасный, пиковый отрезок. Адиев для начала уверенно, досрочно выиграл группу в предыдущем раунде Лиги Наций, в дивизионе С. Более того, в 2023-м году соколы долго боролись за второе место в своей группе. Но в итоге и там проиграли, и в весеннем плей-офф все закончилось разгромным поражением от первого же соперника, Греции. После этого сменился наставник, и пока что ставка на Черчесова выглядит провальной. Имея немалую, по слухам, зарплату, Станислав со своими подопечными начал Лигу Наций с нулевой ничьей против Норвегии. Но потом были только сухие поражения от Словении и Австрии. Шансов покинуть последнее место уже нет, но при желании оптимисты могут найти плюсы в 0:1 в предыдущем туре. Хотя там все показатели тоже были в пользу соперника.

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Австрия

Сборная продолжила летом тенденцию принимать участие в Евро. Но на этот раз Das Team там, по сути, показали ожидаемый результат. Если до этого получилось выйти в плей-офф с парой побед, но проиграть там Италии, попив крови будущему фавориту, то на этот раз, выиграв у поляков и голландцев, уступили в 1/8 финале туркам. Такое впечатление, что от того удара Рангник и его подопечные до сентября так и не отошли до сентября, из-за чего провалили старт в Лиге Наций. Фаворит на выезде закончил только вничью со Словенией, а потом и вовсе проиграл Норвегии. Но в прошлом месяце получилось собраться, и разгромить не только Казахстан (4:0), но и, довольно неожиданно, и скандинавов (5:1).

Статистика личных встреч

Казахи так ни разу не забили этому сопернику. Дважды они удерживали нулевую ничью, еще в трех случаях были победы фаворита, причем в обоих последних случаях 4:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что все нюансы логистики помогут хозяевам. Но все же не верим, что в нынешних условиях поединок в Алматы будет очень зрелищным - ждем тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Казахстан
14 ноября 2024 -
17:00
Австрия
Тотал голов меньше 3.5 1.61 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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