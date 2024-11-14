Казахстан – Австрия – 0:2. Черчесов тянет на дно. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25
14 ноября состоялся матч 5-го тура группы 3 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Казахстана и Австрии.
Поединок прошел на стадионе Алматы Орталык. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Станислава Черчесова из-за этого поражения 100% вылетят в Дивизион С. За 5 туров команда набрала всего 1 очко.
Лига наций 2024/25. Дивизион С
Группа 3. 5-й тур, 14 ноября
Казахстан – Австрия – 0:2
Голы: Баумгартнер, 15, Грегорич, 25
Удаление: Марочкин, 23
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер уже начал работу
Легендарный боксер выделил Майка Тайсона