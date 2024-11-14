14 ноября состоялся матч 5-го тура группы 3 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Казахстана и Австрии.

Поединок прошел на стадионе Алматы Орталык. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

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Подопечные Станислава Черчесова из-за этого поражения 100% вылетят в Дивизион С. За 5 туров команда набрала всего 1 очко.

Лига наций 2024/25. Дивизион С

Группа 3. 5-й тур, 14 ноября

Казахстан – Австрия – 0:2

Голы: Баумгартнер, 15, Грегорич, 25

Удаление: Марочкин, 23

Видео голов и обзор матча: