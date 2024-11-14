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Лига наций УЕФА. Лига B
Казахстан
14.11.2024 17:00 – FT 0 : 2
Австрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
14 ноября 2024, 22:15 |
227
0

Казахстан – Австрия – 0:2. Черчесов тянет на дно. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25

14 ноября 2024, 22:15 |
227
0
Казахстан – Австрия – 0:2. Черчесов тянет на дно. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 ноября состоялся матч 5-го тура группы 3 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Казахстана и Австрии.

Поединок прошел на стадионе Алматы Орталык. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Станислава Черчесова из-за этого поражения 100% вылетят в Дивизион С. За 5 туров команда набрала всего 1 очко.

Лига наций 2024/25. Дивизион С

Группа 3. 5-й тур, 14 ноября

Казахстан – Австрия – 0:2

Голы: Баумгартнер, 15, Грегорич, 25

Удаление: Марочкин, 23

Видео голов и обзор матча:

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
23’
Александр Марочкин (Казахстан) получает красную карточку.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
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Станислав Черчесов Кристоф Баумгартнер Михаэль Грегорич удаление (красная карточка) видео голов и обзор сборная Казахстана по футболу сборная Австрии по футболу Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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