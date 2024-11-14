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Лига наций УЕФА. Лига B
Казахстан
14.11.2024 17:00 – FT 0 : 2
Австрия
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Лига наций
14 ноября 2024, 18:56 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:59
956
4

Крах российского тренера. Казахстан вылетел в третий дивизион Лиги наций

Казахстан с Черчесовым снова проиграл

14 ноября 2024, 18:56 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:59
956
4
Крах российского тренера. Казахстан вылетел в третий дивизион Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Австрия в выездном матче Лиги наций обыграла Казахстан со счетом 2:0. Хозяева с 23-й минуты встречи действовали в меньшинстве, пропустив по голу до и после красной карточки.

Австрия после пяти матчей Дивизиона B набрала 10 очков и лидирует в группе, а Казахстан проиграл четвертый из пяти поединков и с одним очком и без забитых голов вылетел в Дивизион C.

Российский тренер Станислав Черчесов пока не помогает команде и регулярно попадает в языковые скандалы.

Лига наций. Дивизион B, группа 3

Казахстан – Австрия 0:2
Голы: Баумгартнер, 15, Грегориш, 25

Удален: Марочкин, 23

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сборная Казахстана по футболу сборная Австрии по футболу Станислав Черчесов Лига наций
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Kitten
З нього тренер наче з мавпи дерижер оркестру 
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+3
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Lesovij7
Так им  и надо, русского тренера взяли и вылетели в низший дивизион, по делу
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+1
KIEWADIM
Та ми там тоже скоро будемо з такою грою)))
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-1
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