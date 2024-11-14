Крах российского тренера. Казахстан вылетел в третий дивизион Лиги наций

Австрия в выездном матче Лиги наций обыграла Казахстан со счетом 2:0. Хозяева с 23-й минуты встречи действовали в меньшинстве, пропустив по голу до и после красной карточки.

Австрия после пяти матчей Дивизиона B набрала 10 очков и лидирует в группе, а Казахстан проиграл четвертый из пяти поединков и с одним очком и без забитых голов вылетел в Дивизион C.

Российский тренер Станислав Черчесов пока не помогает команде и регулярно попадает в языковые скандалы.

Лига наций. Дивизион B, группа 3

Казахстан – Австрия 0:2

Голы: Баумгартнер, 15, Грегориш, 25

Удален: Марочкин, 23