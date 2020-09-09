Два часа и три сета. Серена с трудом победила Пиронкову и вышла в полуфинал

Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась в полуфинал US Open 2020.

В четвертьфинале, проиграв первый сет, она в трех партиях обыграла представительницу Болгарии Цветану Пиронкову.

Матч продлился 2 час 14 минут и завершился в пользу американки, сеянной под 3-м номером.

US Open 2020

Женщины, 1/4 финала

Серена Уильямс (США) [3] – Цветана Пиронкова (Болгария) – 4:6, 6:3, 6:2.

Серене, которая имеет 23 трофея Большого шлема в карьере, нужно выиграть еще два матча, чтобы сравняться по титулам с рекордом австралийки Маргарет Корт (24 виктории).

В полуфинале 38-летняя Уильямс сыграет против победительницы пары Виктория Азаренко (Беларусь) – Элиза Мертенс (Бельгия).