Два часа и три сета. Серена с трудом победила Пиронкову и вышла в полуфинал

Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась в полуфинал US Open 2020.
В четвертьфинале, проиграв первый сет, она в трех партиях обыграла представительницу Болгарии Цветану Пиронкову.
Матч продлился 2 час 14 минут и завершился в пользу американки, сеянной под 3-м номером.
US Open 2020
Женщины, 1/4 финала
Серена Уильямс (США) [3] – Цветана Пиронкова (Болгария) – 4:6, 6:3, 6:2.
Серене, которая имеет 23 трофея Большого шлема в карьере, нужно выиграть еще два матча, чтобы сравняться по титулам с рекордом австралийки Маргарет Корт (24 виктории).
В полуфинале 38-летняя Уильямс сыграет против победительницы пары Виктория Азаренко (Беларусь) – Элиза Мертенс (Бельгия).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.