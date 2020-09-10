Стали известны все участницы 1/2 финала US Open

Из несеяных осталась лишь Виктория Азаренко

  • 10.09.2020 09:38
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Стали известны все участницы 1/2 финала US Open
© US Open. Виктория Азаренко

В Нью-Йорке состоялись все матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису у женщин.
 
Серена Уильямс вышла в свой 11-й подряд полуфинал US Open, совершив камбэк в матче с главной сенсацией соревнований болгаркой Цветаной Пиронковой, которая вернулась на корт после трехлетней паузы.
 
Во втором матче игрового дня борьбы не получилось, экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко из Беларуси разбила бельгийку Элизу Мертенс, отдав соперницу всего один гейм.
 
Отметим, что среди участниц полуфинальной стадии сразу три теннисистки выигрывали мейджоры, лишь Дженнифер Брэди впервые дошла до 1/2 финала.

US Open. 1/4 финала (нижняя часть сетки)

 Цветана Пиронкова – [3]  Серена Уильямс – 6:4, 3:6, 2:6
 Виктория Азаренко – [16]  Элиза Мертенс – 6:1, 6:0

Пары 1/2 финала

[28]  Дженнифер Брэди – [4]  Наоми Осака
[3]  Серена Уильямс –  Виктория Азаренко

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Источник — Sport.ua

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