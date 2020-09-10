Виктория Азаренко пробилась в полуфинал US Open

31-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open, в 1/4 финала турнира легко разгромив 24-летнюю бельгийскую спортсменку Элис Мертенс.
Для победы на Мертенс Азаренко хватило двух сетов — 6:1, 6:0. Поединок длился всего 1 час 14 минут.
В полуфинале US Open Азаренко встретится с 38-летней американской теннисисткой Сереной Уильямс. В 1/4 финала Серена одолела 32-летнюю болгарку Цветану Пиронкову.
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Источник — Sport.ua
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