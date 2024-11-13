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13 ноября 2024, 22:18 |
331
0

Серена УИЛЬЯМС: «Не могу терпеть ложь. Поэтому больше не встану на весы»

Легендарная американская теннисистка – о негативе

13 ноября 2024, 22:18 |
331
0
Серена УИЛЬЯМС: «Не могу терпеть ложь. Поэтому больше не встану на весы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в своем X-аккаунт новый твит:

«Я больше не могу терпеть негатив и ложь. И поэтому я больше не встану на весы... Вы понимаете?»

Что конкретно имела ввиду Серена – непонятно. Но фанаты тенниса неоднократно насмехались над телосложением Серены и обвиняли ее в использовании гормональных препаратов.

В октябре 2024 года Серена сообщила, что перенесла операцию по удалению кисты на шее.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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