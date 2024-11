Серена УИЛЬЯМС: «Не могу терпеть ложь. Поэтому больше не встану на весы»

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в своем X-аккаунт новый твит:

«Я больше не могу терпеть негатив и ложь. И поэтому я больше не встану на весы... Вы понимаете?»

Что конкретно имела ввиду Серена – непонятно. Но фанаты тенниса неоднократно насмехались над телосложением Серены и обвиняли ее в использовании гормональных препаратов.

В октябре 2024 года Серена сообщила, что перенесла операцию по удалению кисты на шее.

I can’t take anymore negativity and lies. And that’s why I won’t get on scales anymore. . . Can you relate?