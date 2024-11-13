Серена УИЛЬЯМС: «Не могу терпеть ложь. Поэтому больше не встану на весы»
Легендарная американская теннисистка – о негативе
Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в своем X-аккаунт новый твит:
«Я больше не могу терпеть негатив и ложь. И поэтому я больше не встану на весы... Вы понимаете?»
Что конкретно имела ввиду Серена – непонятно. Но фанаты тенниса неоднократно насмехались над телосложением Серены и обвиняли ее в использовании гормональных препаратов.
В октябре 2024 года Серена сообщила, что перенесла операцию по удалению кисты на шее.
I can’t take anymore negativity and lies. And that’s why I won’t get on scales anymore. . . Can you relate?— Serena Williams (@serenawilliams) November 13, 2024
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