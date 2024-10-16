Серена Уильямс оказалась на операционном столе

43-летняя легендарная теннисистка Серена Уильямс рассказала в социальных сетях, что перенесла операцию по удалению кисты на шее. Спортсменка сообщила, что уплотнение обнаружили у нее в мае, и оно было размером с маленький грейпфрут.

Уильямс отметила, что сначала прошла несколько анализов, чтобы диагностировать характер кисты. Единственной проблемой было то, что уплотнение постоянно увеличивалось в размере.

Также Серена сообщила, что сейчас все хорошо, а биопсия на онкологию дала отрицательный результат. Однако бывшая первая ракетка мира сообщила, что теперь ей нужно проходить ежегодный медицинский контроль.