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16 октября 2024, 19:43 | Обновлено 16 октября 2024, 19:47
377
0

Серена Уильямс оказалась на операционном столе

Экс-первая теннисистка мира перенесла удаление кисты

16 октября 2024, 19:43 | Обновлено 16 октября 2024, 19:47
377
0
Серена Уильямс оказалась на операционном столе
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Вільямс

43-летняя легендарная теннисистка Серена Уильямс рассказала в социальных сетях, что перенесла операцию по удалению кисты на шее. Спортсменка сообщила, что уплотнение обнаружили у нее в мае, и оно было размером с маленький грейпфрут.

Уильямс отметила, что сначала прошла несколько анализов, чтобы диагностировать характер кисты. Единственной проблемой было то, что уплотнение постоянно увеличивалось в размере.

Также Серена сообщила, что сейчас все хорошо, а биопсия на онкологию дала отрицательный результат. Однако бывшая первая ракетка мира сообщила, что теперь ей нужно проходить ежегодный медицинский контроль.

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Серена Уильямс теннис операция
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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