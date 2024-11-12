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  4. Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
Франция
12 ноября 2024, 02:02 | Обновлено 12 ноября 2024, 02:25
317
0

Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу

Зинедин хочет возглавить сборную Франции

12 ноября 2024, 02:02 | Обновлено 12 ноября 2024, 02:25
317
0
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации Todofichajes, Зидан мечтает возглавить сборную Франции. Большинство игроков французской команды недовольны главным тренером Дидье Дешамом. Звезды сборной хотят, чтобы их новым наставником стал именно Зидан.

Отмечается, что Зинедин недавно отказался возглавить мадридский «Реал» и заменить Карло Анчелотти.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

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Зинедин Зидан Дидье Дешам сборная Франции по футболу назначение тренера Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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