Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?

Трансфер Кевина Келси из уругвайского «Бостон Ривер» в «Шахтер» в январе 2023 года стал максимально нетипичным для привычной кадровой политики «оранжево-черных». Во-первых, речь шла о подписании игрока из Южной Америки, но не с бразильским, как это бывает чаще всего, а с венесуэльским паспортом. Во-вторых, за Келси был заплачен всего 1 миллион евро, что на фоне предыдущих и последующих затрат на бразильских легионеров выглядело сущим пустяком. В-третьих, на Келси, судя по всему, как и на эквадорского опорника Дениля Кастильо, которого «горняки» подписали спустя полгода, точно не делалась ставка, как на футболиста, который должен стать важной фигурой для первой команды в формате «здесь и сейчас».

Неудивительно, что серьезный скепсис относительно Келси у болельщиков «Шахтера» и ряда экспертов присутствовал. Но венесуэлец очень быстро и совершенно в блестящем стиле доказал, что способен быть полезным команде как в матчах украинской Премьер-лиги, так и в поединках Лиги чемпионов. На каком-то этапе Кевин и вовсе стал своего рода джокером «горняков», который выходил на поле на замену во втором тайме и за несколько десятков минут выделенного ему игрового времени непременно отличался забитым мячом, или результативной передачей.

Но с приходом на тренерский мостик «Шахтера» Марино Пушича ситуация вокруг Келси начала меняться. Если у Игора Йовичевича молодой венесуэлец был важной фигурой в рамках основного состава и провел 576 минут в 17 официальных матчах (6 голов, 1 ассист), то у Патрика ван Леувена Кевин сдал до показателя в 298 минут в 9 матчах (1 гол, 1 ассист), а под руководством Пушича провел на поле только 204 минуты в 10 играх (1 ассист). И это при том, что у Дарио Срны, который де-факто и привел боснийского специалиста в клуб, Келси получил в расположение 16 минут игрового времени в одном поединке и отблагодарил хорвата за доверие сразу 2 забитыми мячами!

Став у Пушича лишь третьей, а то и четвертой (учитывая Эгиналду, которого Марино нередко наигрывал и продолжает наигрывать на позиции центрального нападающего) опцией в роли наконечника атак, Кевин Келси откровенно «скис». Поговаривали, что венесуэлец также начал выражать неудовлетворение от пребывания в Украине, где продолжаются активные боевые действия против российских оккупантов, делающих проживание в стране откровенно некомфортным, особенно для легионеров, чьей задачей не является защита государства, а приезжают они сюда исключительно на заработки. Впрочем, не исключено, что определенного рода недовольство Келси начал демонстрировать именно на фоне отсутствия хоть сколько-нибудь серьезных перспектив в первой команде «Шахтера»…

В конце апреля донецкий клуб согласился отпустить Келси. Что правда, лишь в аренду, причем по отнюдь непривычному для «горняков» направлению – в североамериканскую MLS. Новой командой венесуэльца стал «Цинциннати», который арендовал Кевина на срок до 31 декабря с опцией выкупа. Уже тогда в этом решение руководства «горняков» просматривались как очевидные плюсы, так и не менее явные минусы, впрочем, об этом мы уже как-то говорили на страницах Sport.ua…

В США Келси очень быстро удалось заявить о себе. Свой первый мяч в MLS за «Цинциннати» венесуэлец забил уже во втором матче и для этого ему потребовалось всего 35 минут в футболке американского клуба. Уже на следующий тур после этого Кевин вышел в основе и опять забил! А всего в первых 11 поединках за «Цинциннати» в рамках MLS на счету Келси оказалось 5 забитых мячей, для чего форварду потребовалось сыграть 671 минуту. Иными словами, на каждый гол у венесуэльца уходило в среднем по 134 минуты, или чуть меньше трех таймов – очень достойный показатель, как для молодого футболиста, угодившего в буквальном смысле «с корабля на бал», то есть оказавшегося в абсолютно непривычной для него лиге.

И пусть в дальнейшем Келси перестал забивать с такой же регулярностью, отличившись до конца сезона в MLS (не считая поединков плей-офф) только одним голом в 12 матчах, важно то, что венесуэлец стабильно появлялся на поле, пускай преимущественно всего лишь на замену.

Помимо этого Келси очень быстро превратился в одного из любимцев фанатов «Цинциннати». Мощный, стремительный, агрессивный и результативный молодой нападающий – это все про венесуэльца. Очевидно, что для дебютного сезона в MLS его выступление оказалось более чем удачным, и в целом Келси за период пребывания в Северной Америке стал высоколиквидным активом на рынке для «Шахтера».

ФК Цинциннати. Кевин Келси

Но на горизонте уже вовсю маячит конец года, да и «Цинциннати» уже завершил свой турнирный путь по плей-офф MLS, вылетев в первом раунде после трех матчей против «Нью-Йорк Сити» в серии до двух побед (1:0, 1:3, 0:0 и 5:6 – по пенальти). Поэтому прямо сейчас для «оранжевых и синих», а также для самого венесуэльца наступает момент истины, когда стоит решать вопрос относительно дальнейшего сотрудничества.

И вот здесь, что довольно неожиданно, появились сложности. Дело в том, что в «Цинциннати» более чем довольны Келси, а сам Кевин рад находится в клубе и хотел бы остаться в нем на более продолжительный срок, однако… Пока ситуация выглядит таким образом, что американцы не выкупят венесуэльца у «Шахтера». Причина заключается в том, что прописанные в арендном соглашении с украинцами 5 миллионов долларов являются препятствием для «Цинциннати», чтобы оформить полноценный трансфер Келси.

В «Цинциннати», как и в целом в подавляющем большинстве клубов MLS, очень серьезно относятся к вопросам финансовой стабильности. Североамериканские футбольные клубы стараются вести свою деятельность таким образом, чтобы избегать долгов и заботься не только о сегодняшнем и завтрашнем днях, но и о долгосрочной перспективе. Да и финансовый ландшафт в MLS пока еще крайне далек от того, что могут себе позволять даже клубы средней руки из европейских топ-лиг.

Поэтому 5 миллионов долларов – сумма более чем реальная и доступная по сегодняшним меркам за молодого футболиста, который, тем более, уже зарекомендовал себя с положительной стороны в клуба – и стали своего рода «яблоком раздора» между боссами и фанатами «Цинциннати». Последние считают, что клуб обязан сделать все, чтобы Келси остался в стане «оранжевых и синих», а вот руководство продолжает взвешивать все «за» и «против», оценивая риски потенциальной сделки. На сегодняшний день известно только то, что в «Цинциннати» понимают следующее: инвестиции такого масштаба требуют планирования и уверенности в быстрой окупаемости, при этом ставка на Келси – это риск, но и потерять его – тоже риск.

Торговаться с «Шахтером» по поводу снижения запросной стоимости на Келси у «Цинциннати» также не получится, так как венесуэлец действительно выступал достойно и уже имеет ряд «ухажеров» из Европы. На сегодня известно, что услугами Кевина интересуются минимум четыре клуба со Старого континента, которые готовы воспользоваться промедлением со стороны «Цинциннати» и осуществить выкуп контракта Келси за 5 миллионов долларов. Поэтому торговаться у американцев не выйдет, равно как и времени на размышление у них практически не остается, так как, по нашей информации, опция выкупа в соглашении по Келси между «Шахтером» и «Цинциннати» активна только до конца ноября, после чего будет считаться неиспользованной.

Значит ли все это, что Келси вернется в «Шахтер» и продолжит карьеру в стане «оранжево-черных» со второй половины сезона-2024/25? Вероятность этого довольно высока, но отнюдь не стопроцентная, учитывая наличие серьезного интереса к Кевину со стороны клубов из Европы. Пока все указывает на то, что если «Цинциннати» не воспользуется опцией выкупа венесуэльского бомбардира, то «горнякам» поступит сразу несколько предложений по футболисту из Европы, однако в этом случае «Шахтер» может уже затребовать за Келси значительно больше, чем 5 миллионов долларов, и кто знает, какой будет реакция со стороны потенциальных покупателей.

Как бы там ни было, а вояж в MLS оказался для Келси весьма полезным. Там он имел стабильную игровую практику, пусть и как игрок ротации, проведя 1366 минут в 29 поединках, что уже является прогрессом на фоне 1067 минут в 37 матчах за «Шахтер». Кроме того, североамериканский рынок нынче является куда более видной витриной для футболистов, нежели украинская Премьер-лига, а потому если «горняки» пожелают продать Келси и «сделать на нем кассу», то проблем с этим не возникнет ни малейших.

Но в целом, если спросить фанатов «Шахтера», то большинство из них, очевидно, с радостью вновь посмотрели бы на Келси в оранжево-черной футболке донецкого клуба. Венесуэлец может быть сколько-угодно нетипичным трансфером для «горняков», однако он один из немногих новичков донецкого клуба времен после начала полномасштабного вторжения, за которых селекционерам клуба точно не должно быть стыдно перед главным инвестором и поклонниками действующего чемпиона Украины.