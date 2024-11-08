Стало известно, выкупит ли Цинциннати у Шахтера контракт Кевина Келси

20-летний венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси после завершения аренды в «Цинциннати» (действует до 31 декабря) вернется в донецкий клуб.

По информации журналиста Кристиана Мораеса, американцам нравится футбол, который демонстрирует Келси, однако сумма выкупа его контракта, прописанная в изначальном соглашении с украинцами, является препятствием для полноценного заключения сделки по венесуэльцу.

Ориентировочно речь идет о 5 миллионах долларов.

При этом, не факт, что Келси все-таки продолжит карьеру именно в «Шахтере», так как интерес к нему уже проявляет ряд пока неназванных клубов из Европы.

Келси был арендован «Цинциннати» в апреле нынешнего года. Венесуэлец сыграл 28 официальных матчей за американскую команду, преимущественно выходя на замену, в которых забил 6 мячей.

Контракт форварда с «Шахтером» действует до 31 декабря 2027 года.