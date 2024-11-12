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  4. «Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
Италия
12 ноября 2024, 21:42 |
1637
2

«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера

Антонио хочет, чтобы в Серию А вернулся Роберто Де Дзерби

12 ноября 2024, 21:42 |
1637
2
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Кассано

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано заявил, что хочет видеть новым главным тренером Ромы экс-наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, возглавляющего сейчас Марсель.

«Знаете, какая у меня мечта? Увидеть, как Де Дзерби тренирует одну из ближайших моему сердцу команд – Рому. Мне бы понравилось: он – здесь, в Риме, на той площади...

Я не представляю, что бы вышло из этого. С нашими ценностями и страстью фанатов он заставил бы команду играть в его футбол. И тогда бы с нами было сложно играть и Реалу, и Барселоне.

Я надеюсь, что в будущем, а может быть, и завтра это произойдет. Он нужен нам в Италии. Мне бы очень хотелось увидеть его в Риме. Потому что Рим заслуживает такого человека», – сказал Кассано.

Де Дзерби возглавлял Шахтер с 2021 по 2022 год. Команда под его руководством выиграла один трофей – Суперкубок Украины.

10 ноября руководство Ромы уволила с поста главного тренера команды Ивана Юрича. Цвета волков защищает украинский форвард Артем Довбик.

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Антонио Кассано Иван Юрич Роберто Де Дзерби Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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дыряво с пердя 🤣
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