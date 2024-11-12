«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
Антонио хочет, чтобы в Серию А вернулся Роберто Де Дзерби
Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано заявил, что хочет видеть новым главным тренером Ромы экс-наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, возглавляющего сейчас Марсель.
«Знаете, какая у меня мечта? Увидеть, как Де Дзерби тренирует одну из ближайших моему сердцу команд – Рому. Мне бы понравилось: он – здесь, в Риме, на той площади...
Я не представляю, что бы вышло из этого. С нашими ценностями и страстью фанатов он заставил бы команду играть в его футбол. И тогда бы с нами было сложно играть и Реалу, и Барселоне.
Я надеюсь, что в будущем, а может быть, и завтра это произойдет. Он нужен нам в Италии. Мне бы очень хотелось увидеть его в Риме. Потому что Рим заслуживает такого человека», – сказал Кассано.
Де Дзерби возглавлял Шахтер с 2021 по 2022 год. Команда под его руководством выиграла один трофей – Суперкубок Украины.
10 ноября руководство Ромы уволила с поста главного тренера команды Ивана Юрича. Цвета волков защищает украинский форвард Артем Довбик.
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