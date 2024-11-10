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Италия
10 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 10 ноября 2024, 18:50
3957
9

ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика будет новый тренер. Рома наконец-то уволила Юрича

Руководство римского клуба устало терпеть неудачи хорватского специалиста

10 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 10 ноября 2024, 18:50
3957
9
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика будет новый тренер. Рома наконец-то уволила Юрича
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Руководство римского футбольного клуба Рома официально объявило об увольнении Ивана Юрича с поста главного тренера команды.

«Мы хотим поблагодарить Ивана Юрича за его напряженную работу в течение последних нескольких недель.

Он справился со сложной ситуацией с максимальным профессионализмом, и за это мы ему благодарны. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем. Поиск нового наставника уже начался и он будет объявлен в ближайшие дни», – идется в официальном заявлении пресс-службы клуба.

При Юриче Рома провела 12 игр, одержала 4 победы, потерпела 5 поражений и трижды сыграла вничью. Иван возглавил столичный коллектив после отставки Даниэля Де Росси.

Цвета волков защищает украинский форвард Артем Довбик. 10 ноября Рома и Довбика проиграли Болонье со счетом 2:3 в 12-м туре Серии А. Именно после этой игры Юрич и был уволен.

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Рома Рим отставка Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Даниил Агарков Источник: ФК Рома
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Комментарии 9
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Макс Максов
Перспективний проект! Хай Довбик тепер Де Россі телефонує...
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+6
Harun Bakircioğlu
Не сложилось, не срослось, удачи следующему самоубийце
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+5
8number
І хто туди піде зараз ? Самогубство
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+4
pol-55
Жозе їм бляха в *борщ наср...*
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+3
c_a_p2
Їм треба попасти на пару дивізіонів нижче. А тоді з такими довбнями як зараз в Динамо чи Шахтарі тяжко дертися вгору  Бо клуб став як балаган блазнів
І така доля чекає на всі клуби з нікчемним менеджментом
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+2
apepa
А мне казалось Довбика пошлють..
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+1
Первый Среди Равных
Це бездарне дерево ще не одному нормальному тренеру кар'єру поламає. Команда не може вигравати коли у них замість форварда бездарне дерево яке забиває тільки тоді коли треба з півметра ногу поставити. 
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-3
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