ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика будет новый тренер. Рома наконец-то уволила Юрича

Руководство римского футбольного клуба Рома официально объявило об увольнении Ивана Юрича с поста главного тренера команды.

«Мы хотим поблагодарить Ивана Юрича за его напряженную работу в течение последних нескольких недель.



Он справился со сложной ситуацией с максимальным профессионализмом, и за это мы ему благодарны. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем. Поиск нового наставника уже начался и он будет объявлен в ближайшие дни», – идется в официальном заявлении пресс-службы клуба.

При Юриче Рома провела 12 игр, одержала 4 победы, потерпела 5 поражений и трижды сыграла вничью. Иван возглавил столичный коллектив после отставки Даниэля Де Росси.

Цвета волков защищает украинский форвард Артем Довбик. 10 ноября Рома и Довбика проиграли Болонье со счетом 2:3 в 12-м туре Серии А. Именно после этой игры Юрич и был уволен.