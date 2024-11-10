Когда уволят Юрича? Рома с Довбиком проиграла Болонье в матче на 5 голов
Дубль Эль-Шаарави не помог – римляне уступили со счетом 2:3 в 12-м туре Серии А
10 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Болонья.
Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
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Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.
Дубль за Рому оформил Стефан Эль-Шаарави. У Болоньи голы забили Сантьяго Кастро, Рикардо Орсолини и Йеспер Карлссон.
Подопечные Ивана Юрича за последние 5 игр выиграли всего 1 поединок во всех турнирах. В таблице чемпионата Италии Рома занимает 12-е место с 13 очками. У Болоньи 8-я позиция и 18 пунктов.
Серия А 2024/25. 12-й тур, 10 ноября
Рома – Болонья – 2:3
Голы: Эль-Шаарави, 63, 82 – Кастро, 25, Орсолини, 66, Карлссон, 77
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