Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда уволят Юрича? Рома с Довбиком проиграла Болонье в матче на 5 голов
Чемпионат Италии
Рома
10.11.2024 16:00 – FT 2 : 3
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 ноября 2024, 18:01 | Обновлено 10 ноября 2024, 18:02
1423
9

Когда уволят Юрича? Рома с Довбиком проиграла Болонье в матче на 5 голов

Дубль Эль-Шаарави не помог – римляне уступили со счетом 2:3 в 12-м туре Серии А

10 ноября 2024, 18:01 | Обновлено 10 ноября 2024, 18:02
1423
9
Когда уволят Юрича? Рома с Довбиком проиграла Болонье в матче на 5 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Болонья.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.

Дубль за Рому оформил Стефан Эль-Шаарави. У Болоньи голы забили Сантьяго Кастро, Рикардо Орсолини и Йеспер Карлссон.

Подопечные Ивана Юрича за последние 5 игр выиграли всего 1 поединок во всех турнирах. В таблице чемпионата Италии Рома занимает 12-е место с 13 очками. У Болоньи 8-я позиция и 18 пунктов.

Серия А 2024/25. 12-й тур, 10 ноября

Рома – Болонья – 2:3

Голы: Эль-Шаарави, 63, 82 – Кастро, 25, Орсолини, 66, Карлссон, 77

По теме:
Автогол погубил Удинезе. Аталанта минимально победила
Забьет ли Довбик? Обнародован состав Ромы на матч Серии А против Болоньи
«Проблема не в атаке, а в обороне». Фонсека – про матч с Кальяри
Стефан Эль-Шаарави Артем Довбик Рома Рим Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу Риккардо Орсолини Иван Юрич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые в истории отношений. Верес переиграл Рух
Футбол | 10 ноября 2024, 14:57 7
Впервые в истории отношений. Верес переиграл Рух
Впервые в истории отношений. Верес переиграл Рух

Команда Шандрука чрезвычайно продуктивно проводит осенний этап сезона

У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль
Футбол | 09 ноября 2024, 20:42 1
У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль
У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль

Бенито на правах аренды выступает за «Зарю»

Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Футбол | 10.11.2024, 08:25
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола
Футбол | 09.11.2024, 22:25
Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола
Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола
Бетис – Сельта – 2:2. Спасение в конце матча. Видео голов и обзор
Футбол | 10.11.2024, 17:47
Бетис – Сельта – 2:2. Спасение в конце матча. Видео голов и обзор
Бетис – Сельта – 2:2. Спасение в конце матча. Видео голов и обзор
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
це йому не монцам та албаниям з пєночєк забывати
Ответить
0
T-800
понабирают (мудриков) зачёркнуто довбыков, а виноваты юричи ...
Ответить
0
roman75zpr
Этот "великий клуб" такими темпами скоро вылетит в низшую лигу
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Rzechpospolita
Подивився цей поєдинок, що з Артемом сталось, він з 10 раз тільки два раза приймає нормально мʼяч, а інші вісім  - мʼяч відлітає від нього на пʼять метрів.. і причому, це не тільки в нього…така собі якість футболу від Роми…..
Ответить
0
Alehandro
Та ще кілька турів тому треба було... Команда ніяка, стояча - зовсім не грає. В основному, через примітивні закидання на Довбика. Що він має з тим м"ячем, стоячи спиною до воріт, робить - не зрозуміло...
Off-top. Рома, яка плентається у другій частині турнірної таблиці Серії А, згідно рейтингу UEFA, є 5 командою Європи... це все, що треба знати про інформативність рейтингів
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
09.11.2024, 19:21 2
Футбол
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
09.11.2024, 08:21 6
Футбол
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
09.11.2024, 18:59
Футбол
Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
08.11.2024, 21:10 24
Теннис
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 45
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
08.11.2024, 22:51 6
Футбол
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
09.11.2024, 12:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем