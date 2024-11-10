10 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Болонья.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

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Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.

После этой игры хорватский специалист Иван Юрич был уволен с поста наставника коуча римлян.

Серия А 2024/25. 12-й тур, 10 ноября

Рома – Болонья – 2:3

Голы: Эль-Шаарави, 63, 82 – Кастро, 25, Орсолини, 66, Карлссон, 77

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Кастро, 25 мин.

ГОЛ! 1:1 Эль-Шаарави, 63 мин.

ГОЛ! 1:2 Орсолини, 66 мин.

ГОЛ! 1:3 Карлссон, 77 мин.

ГОЛ! 2:3 Эль-Шаарави, 82 мин.