Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Болонья – 2:3. Точка для Юрича и молчание Довбика. Видео голов
Чемпионат Италии
Рома
10.11.2024 16:00 – FT 2 : 3
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 ноября 2024, 19:44 |
200
0

Рома – Болонья – 2:3. Точка для Юрича и молчание Довбика. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Серии А 2024/25

10 ноября 2024, 19:44 |
200
0
Рома – Болонья – 2:3. Точка для Юрича и молчание Довбика. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Болонья.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.

После этой игры хорватский специалист Иван Юрич был уволен с поста наставника коуча римлян.

Серия А 2024/25. 12-й тур, 10 ноября

Рома – Болонья – 2:3

Голы: Эль-Шаарави, 63, 82 – Кастро, 25, Орсолини, 66, Карлссон, 77

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Кастро, 25 мин.

ГОЛ! 1:1 Эль-Шаарави, 63 мин.

ГОЛ! 1:2 Орсолини, 66 мин.

ГОЛ! 1:3 Карлссон, 77 мин.

ГОЛ! 2:3 Эль-Шаарави, 82 мин.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Йеспер Карлссон (Болонья).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья).
По теме:
Динамо – Полесье – 2:1. Лидеры проиграли тайм в большинстве. Видео голов
Суперлига. Карпаты дважды обыграли Ровно, первые победы ХНУ
Верес – Рух – 2:0. Дахновский и Луан Кампос. Видео голов и обзор матча
Рома Рим Серия A Болонья Иван Юрич чемпионат Италии по футболу Стефан Эль-Шаарави Артем Довбик Риккардо Орсолини видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кобин может изменить решение по переведенным в дубль футболистам
Футбол | 10 ноября 2024, 18:11 0
Кобин может изменить решение по переведенным в дубль футболистам
Кобин может изменить решение по переведенным в дубль футболистам

Ингулец проведет спарринг с лидером УПЛ

Динамо – Полесье. Стали известны стартовые составы команд
Футбол | 10 ноября 2024, 17:01 6
Динамо – Полесье. Стали известны стартовые составы команд
Динамо – Полесье. Стали известны стартовые составы команд

Команды сыграют матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги

Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Футбол | 10.11.2024, 08:25
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Футбол | 09.11.2024, 19:21
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
Теннис | 09.11.2024, 21:17
Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
09.11.2024, 19:11
Бокс
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
09.11.2024, 16:33 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
09.11.2024, 09:10 7
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
08.11.2024, 22:51 6
Футбол
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
09.11.2024, 08:21 6
Футбол
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 45
Футбол
«Худшее, что мог сделать». Анчелотти назвал самую большую ошибку в карьере
«Худшее, что мог сделать». Анчелотти назвал самую большую ошибку в карьере
09.11.2024, 00:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем