Рома – Болонья – 2:3. Точка для Юрича и молчание Довбика. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Серии А 2024/25
10 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Болонья.
Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
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Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.
После этой игры хорватский специалист Иван Юрич был уволен с поста наставника коуча римлян.
Серия А 2024/25. 12-й тур, 10 ноября
Рома – Болонья – 2:3
Голы: Эль-Шаарави, 63, 82 – Кастро, 25, Орсолини, 66, Карлссон, 77
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Кастро, 25 мин.
ГОЛ! 1:1 Эль-Шаарави, 63 мин.
ГОЛ! 1:2 Орсолини, 66 мин.
ГОЛ! 1:3 Карлссон, 77 мин.
ГОЛ! 2:3 Эль-Шаарави, 82 мин.
События матча
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