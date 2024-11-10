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Чемпионат Италии
Рома
10.11.2024 16:00 - : -
Болонья
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Италия
10 ноября 2024, 00:24 |
221
0

Рома – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 10 ноября в 16:00 по Киеву

10 ноября 2024, 00:24 |
221
0
Рома – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября на «Стадио Олимпико» пройдет матч 12-го тура Серии А Италии, в котором «Рома» встретится с «Болоньей». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Рома

Команда уже скоро может ностальгировать начать по временам Моуринью. Тогда все-таки получилось и Лигу конференций выиграть, и в Лиге Европы до финала дойти. Уволив Особенного, в Риме, казалось, всемерно доверяли своей легенде как футболисту, Де Росси. Но в итоге уволили Даниэле после первых же неудач в новом сезоне. При его преемнике, Юриче, отдельные удачные поединки чередовались с новыми провалами. А в перерыве вдрызг проигранного матча с Фиорентиной (там закончили 1:5) хорват бросал бутылкой в одного из футболистов и даже дрался с ним. Но когда его хотели убрать, последовала победа над Дженоа 1:0. Но даже далеко не гранд, Верона, на своем поле сумела выиграть перестрелку у гостей из столицы 3:2. А с Юнионом на евроарене в четверг было оформлено только ничью 1:1.

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Болонья

Клуб был открытием, сенсацией прошлого сезона. Именно он не дал волкам из Ромы вернуться в Лигу чемпионов, замкнув топ-5. Но все допускали, что это разовый всплеск, особенно после того, как в Ювентус отправился тренировать Тиаго Мотта, и были проданы Зиркзее и Калафьори. Дебют в Лиге чемпионов начался с нулевой ничьей против донецкого Шахтера. А потом были поражения, без шансов, от Ливерпуля и Астон Виллы. На этой неделе с Монако тоже ничем не ответили на единственный гол соперника, снова оставшись без очков. В рамках Серии А при новом наставнике, Винченцо Итальяно, львиная часть матчей закончилась ничьими. Да и поражения уже были, впрочем, скромный Лечче получилось в прошлом туре обыграть 1:0.

Статистика личных встреч

В шести крайних поединках красно-синие победили трижды при единственном поражении. А в прошлом сезоне они обыграли волков в обоих матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хорошими шансы на победу джалоросси дома. Но для этого нужно забивать, что плохо удается обеим сторонам. Ставим тут на тотал меньше 2,5 голов(коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Рома
10 ноября 2024 -
16:00
Болонья
Тотал голов меньше 2.5 1.71 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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