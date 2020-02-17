Атлетико Мадрид
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Ливерпуль
18.02.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Атлетико – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 17.02.2020 20:39
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Атлетико – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
© ФК Атлетико

Во вторник, 18-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» будет принимать «Ливерпуль». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», начало в 22:00 по киевскому времени.

«Ливерпуль» вышел в плей-офф главного клубного евротурнира с первого места группы Е, в которой мерсисайдцы опередили итальянский «Наполи», австрийский «Зальцбург» и бельгийский «Генк». В национальном чемпионате команда Юргена Клоппа имеет просто ошеломляющее преимущество над преследователями: «Манчестер Сити», который занимает второе место, отстает от мерсисайдцев на двадцать пять очков. «Атлетико» в Ла Лиге ведет борьбу за третью позицию. В плей-офф «матрасники» вышли со второго места группы D, оставив за бортом турнира леверкузенский «Байер» и московский «Локомотив» (первую позицию в квартете занял «Ювентус»). «Атлетико» и «Ливерпуль» всего раз встречались в плей-офф еврокубков: в сезоне 2009/2010 в полуфинале Лиги Европы «матрасники» одолели мерсисайдцев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Ливерпуль».

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Источник — Sport.ua

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