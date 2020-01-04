ВИДЕО. Как Килиан! Зинченко забитый гол отпраздновал в стиле Мбаппе

Украинский футболист Александр Зинченко забавно отпраздновал гол за «Манчестер Сити» в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Порт Вейл», команды 4-го английского дивизиона.
Забив гол на 19-й минуте дальним ударом с левой ноги, украинец побежал к трибунам и скрестил руки на груди в стиле Килиана Мбаппе.
Зинченко отметился голом за «МанСити» впервые за 360 дней, в предыдущий раз он забивал 9 января 2019 года в полуфинале Кубка лиги против «Бертона» (9:0).
⚡️⚡️⚡️#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/Ss1xrzoBsG— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 4, 2020
Everyone's doing the @KMbappe 😏 pic.twitter.com/yJdTwdpwXh— B/R Football (@brfootball) January 4, 2020
Источник — Sport.ua
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