ВИДЕО. Чемпионат U19. Шахтер забил четыре мяча ЛНЗ

В 26-м туре юношеского чемпионата «Шахтер» U19 в выездном поединке победил сверстников из ЛНЗ U19.

Матч не начался вовремя. Финальный свисток прозвучал на 50 минут позже, чем было запланировано. Причина – в Черкасской области была воздушная тревога.

Это не сказалось на настрое на игру для «горняков». Фавориты усилиями Тютюнова и Пушкарева к 18-й минуте повели 2:0. Сразу после перерыва Демченко забил третий гол, а на 70-й минуте Сметана реализовал выход один на один и довел дело до разгрома. Хозяева на последних минутах сумели забить гол престижа.

Команда Алексея Белика имеет 56 очков за 24 игры, что позволяет занимать второе место в турнирной таблице. Лидером является киевское «Динамо». «Бело–синие» набрали 61 балл, но сыграли на один матч больше.

Чемпионат Украины U-19. 26-й тур, 25 апреля.

ЛНЗ – Шахтер – 1:4

Голы: Велигорский (90+2) – Тютюнов (15), Пушкарев (18), Демченко (53), Сметана (70)

Видеообзор матча