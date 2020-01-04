Зинченко выйдет в основе МанСити на матч Кубка Англии

Украинский футболист Александр Зинченко выйдет в основе «Манчестер Сити» на матч Кубка Англии против «Порт Вейл», команды 4-го английского дивизиона. Игра третьего раунда турнира начнется в 19:31 по киевскому времени.

Напомним, в Кубке Англии пройдет специальная акция с отсрочкой начала матчей на 60 секунд. Все матчи 3-го раунда турнира начнутся на одну минуту позже чем обычно, чтобы привлечь внимание к теме психологического здоровья.

Состав «Манчестер Сити» на матч 3-го раунда Кубка Англии против «Порт Вейл»: