ВИДЕО. Зинченко, не забивавший год, отличился за МанСити в Кубке Англии

Украинский футболист Александр Зинченко отличился голом за «Манчестер Сити» в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Порт Вейл», команды 4-го английского дивизиона.
Украинец забил гол на 19-й минуте дальним ударом с левой ноги после передачи Илкая Гюндогана (1:0), а затем оригинально отпраздновал взятие ворот, скрестив руки в стиле Килиана Мбаппе.
Зинченко отметился голом за «МанСити» впервые за 360 дней, в предыдущий раз он забивал 9 января 2019 года в полуфинале Кубка лиги против «Бертона» (9:0).
Матч между «Манчестер Сити» и «Порт Вейл» завершился со счетом 4:1 в пользу горожан.
Видео гола Александра Зинченко за «Манчестер Сити» в ворота «Порт Вейл» (04.01.2020):
⚡️⚡️⚡️#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/Ss1xrzoBsG— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 4, 2020
Предыдущий гол Зинченко за «Манчестер Сити» в ворота «Бертона» (09.01.2019):
Источник — Sport.ua
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4-й..... Это как наши аматоры.
Крутий удар десь з 23-25 метрів, лівою з відскоком від газону.
В мене єдине питання, що Зінченко робить в захисті.
Він гравець з яскравими атакувальними показниками.
Крутий удар десь з 23-25 метрів, лівою з відскоком від газону.
В мене єдине питання, що Зінченко робить в захисті.
Він гравець з яскравими атакувальними показниками.
Крутий удар десь з 23-25 метрів, лівою з відскоком від газону.
В мене єдине питання, що Зінченко робить в захисті.
Він гравець з яскравими атакувальними показниками.
Крутий удар десь з 23-25 метрів, лівою з відскоком від газону.
В мене єдине питання, що Зінченко робить в захисті.
Він гравець з яскравими атакувальними показниками.
Крутий удар десь з 23-25 метрів, лівою з відскоком від газону.
В мене єдине питання, що Зінченко робить в захисті.
Він гравець з яскравими атакувальними показниками.
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