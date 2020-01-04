ВИДЕО. Зинченко, не забивавший год, отличился за МанСити в Кубке Англии

Украинец открыл счет на 19-й минуте дальним ударом после паса Гюндогана

  • 04.01.2020 20:05
  • 24067 просмотров
  • 11 комментариев
ВИДЕО. Зинченко, не забивавший год, отличился за МанСити в Кубке Англии
© Манчестер Сити. Александр Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко отличился голом за «Манчестер Сити» в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Порт Вейл», команды 4-го английского дивизиона.

Украинец забил гол на 19-й минуте дальним ударом с левой ноги после передачи Илкая Гюндогана (1:0), а затем оригинально отпраздновал взятие ворот, скрестив руки в стиле Килиана Мбаппе.

Зинченко отметился голом за «МанСити» впервые за 360 дней, в предыдущий раз он забивал 9 января 2019 года в полуфинале Кубка лиги против «Бертона» (9:0).

Матч между «Манчестер Сити» и «Порт Вейл» завершился со счетом 4:1 в пользу горожан.

Видео гола Александра Зинченко за «Манчестер Сити» в ворота «Порт Вейл» (04.01.2020):

Предыдущий гол Зинченко за «Манчестер Сити» в ворота «Бертона» (09.01.2019):

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    R1d3r
      R1d3r, 04.01.2020 22:15
    0
    Жду когда он наконец-то в чемпионате забъет (с пенальти не в счет)
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 04.01.2020 22:14
    0
    Щось він мені вже якось набрид..
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 04.01.2020 22:08
    -2
    Может ему попроситься в тот дивизион в прыймы? Хоть поиграет и позабивает
    4-й..... Это как наши аматоры.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 04.01.2020 21:54
    +1
    alefteev77, 04.01.2020 20:27
    Красавелло.
    Крутий удар десь з 23-25 метрів, лівою з відскоком від газону.
    В мене єдине питання, що Зінченко робить в захисті.
    Він гравець з яскравими атакувальними показниками.
    В МС є кому забивати. А от захисників не вистачає. І Зінченко, який встигає впахувати в захисті і допомагає в атаці - гарний вибір.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 04.01.2020 21:05
    -1
    alefteev77, 04.01.2020 20:27
    Красавелло.
    Крутий удар десь з 23-25 метрів, лівою з відскоком від газону.
    В мене єдине питання, що Зінченко робить в захисті.
    Він гравець з яскравими атакувальними показниками.
    Наверное для АПЛ они не достаточно яскрави.
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 04.01.2020 20:29
    +4
    Да там защитник ногу подставил,какой отскок
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.01.2020 20:27
    +1
    Красавелло.
    Крутий удар десь з 23-25 метрів, лівою з відскоком від газону.
    В мене єдине питання, що Зінченко робить в захисті.
    Він гравець з яскравими атакувальними показниками.
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 04.01.2020 20:25
    +8
    turist86, 04.01.2020 20:22
    команда 4-го англійського дивізіону?
    А что не так? Уровень нашей Ворсклы как минимум, думаю
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 04.01.2020 20:22
    +5
    команда 4-го англійського дивізіону?
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 04.01.2020 20:16
    +2
    Молодчага!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 04.01.2020 20:16
    -4
    А говорят игрок якобый хреновый, ан нет
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 04.01.2020 20:25
    +8
    turist86, 04.01.2020 20:22
    команда 4-го англійського дивізіону?
    А что не так? Уровень нашей Ворсклы как минимум, думаю
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 04.01.2020 20:22
    +5
    команда 4-го англійського дивізіону?
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 04.01.2020 20:29
    +4
    Да там защитник ногу подставил,какой отскок
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 04.01.2020 20:16
    +2
    Молодчага!
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 04.01.2020 21:54
    +1
    alefteev77, 04.01.2020 20:27
    Красавелло.
    Крутий удар десь з 23-25 метрів, лівою з відскоком від газону.
    В мене єдине питання, що Зінченко робить в захисті.
    Він гравець з яскравими атакувальними показниками.
    В МС є кому забивати. А от захисників не вистачає. І Зінченко, який встигає впахувати в захисті і допомагає в атаці - гарний вибір.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.01.2020 20:27
    +1
    Красавелло.
    Крутий удар десь з 23-25 метрів, лівою з відскоком від газону.
    В мене єдине питання, що Зінченко робить в захисті.
    Він гравець з яскравими атакувальними показниками.
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 04.01.2020 22:15
    0
    Жду когда он наконец-то в чемпионате забъет (с пенальти не в счет)
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 04.01.2020 22:14
    0
    Щось він мені вже якось набрид..
    Ссылка
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