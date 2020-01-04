ВИДЕО. Зинченко, не забивавший год, отличился за МанСити в Кубке Англии

Украинский футболист Александр Зинченко отличился голом за «Манчестер Сити» в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Порт Вейл», команды 4-го английского дивизиона.

Украинец забил гол на 19-й минуте дальним ударом с левой ноги после передачи Илкая Гюндогана (1:0), а затем оригинально отпраздновал взятие ворот, скрестив руки в стиле Килиана Мбаппе.

Зинченко отметился голом за «МанСити» впервые за 360 дней, в предыдущий раз он забивал 9 января 2019 года в полуфинале Кубка лиги против «Бертона» (9:0).

Матч между «Манчестер Сити» и «Порт Вейл» завершился со счетом 4:1 в пользу горожан.

Видео гола Александра Зинченко за «Манчестер Сити» в ворота «Порт Вейл» (04.01.2020):

Предыдущий гол Зинченко за «Манчестер Сити» в ворота «Бертона» (09.01.2019):