ВИДЕО. Как Килиан! Забитый гол Зинченко отпраздновал в стиле Мбаппе

Александр Зинченко отличился голом в матче 3-го раунда Кубка Англии

  • 04.01.2020 21:15
  • 9531 просмотр
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Как Килиан! Забитый гол Зинченко отпраздновал в стиле Мбаппе
© Twitter. Александр Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко забавно отпраздновал гол за «Манчестер Сити» в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Порт Вейл», команды 4-го английского дивизиона.

Забив гол на 19-й минуте дальним ударом с левой ноги, украинец побежал к трибунам и скрестил руки на груди в стиле Килиана Мбаппе.

Зинченко отметился голом за «МанСити» впервые за 360 дней, в предыдущий раз он забивал 9 января 2019 года в полуфинале Кубка лиги против «Бертона» (9:0).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Ігнатюк Олександр
      Ігнатюк Олександр, 05.01.2020 00:30
    0
    как хочет,так и празднует! или кто-то из них запатентовал эту позу?
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 04.01.2020 23:36
    -6
    Зіна чмошниця !
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 04.01.2020 22:50
    +1
    Посміхаються з тебе,недооцінений, а він насолоджується житттям. Бажаємо гарних днів в Новорому році! Хай щастить, тобі Сашко, від всієї України!
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 04.01.2020 21:44
    -2
    Команде детского сада
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 04.01.2020 21:29
    0
    Смеются с него там наверное.
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 04.01.2020 22:50
    +1
    Посміхаються з тебе,недооцінений, а він насолоджується житттям. Бажаємо гарних днів в Новорому році! Хай щастить, тобі Сашко, від всієї України!
    Ссылка
    Ігнатюк Олександр
      Ігнатюк Олександр, 05.01.2020 00:30
    0
    как хочет,так и празднует! или кто-то из них запатентовал эту позу?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 04.01.2020 21:29
    0
    Смеются с него там наверное.
    Ссылка
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