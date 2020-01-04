Кубок Англии. Манчестер Сити разгромил клуб 4-го дивизиона с голом Зинченко

«Ман Юнайтед» не сумел справиться с «Вулверхэмптоном», и будет переигровка

  • 04.01.2020 21:29
  • 2245 просмотров
  • 0 комментариев
Кубок Англии. Манчестер Сити разгромил клуб 4-го дивизиона с голом Зинченко
© Twitter

«Манчестер Сити» выиграл в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Порт Вейл», команды 4-го английского дивизиона, со счетом 4:1 и вышел в следующую стадию турнира.

Украинец Александр Зинченко открыл счет на 19-й минуте дальним ударом с левой ноги и забавно отпраздновал прерывание своей почти годовой серии без забитых мячей.

Голы в матче забивали: Зинченко, 20, Агуэро, 42, Хэрвуд-Беллис, 58, Фоуден, 76 – Поуп, 35. Состав «Манчестер Сити»: Браво, Стоунс, Жоау Канселу, Зинченко, Анхелиньо, Хэрвуд-Беллис, Сильва, Гюндоган (Дойл, 77), Фоуден, Агуэро, Бернарду Силва (Марез, 77).

«Манчестер Юнайтед» не сумел в гостях справиться с «Вулверхэмптоном» (0:0), и этой паре предстоит переигровка. Ниже приведены все результаты игрового дня в Кубке Англии.

Кубок Англии 2019/20

3-й раунд, 4 января

Бернли – Петерборо Юнайтед – 4:2
Бирмингем – Блэкберн – 2:1
Бристоль Сити – Шрусбери Таун – 1:1
Миллуол – Ньюпорт – 3:0
Ротерхэм – Халл Сити – 2:3
Рочдейл – Ньюкасл Юнайтед – 1:1
Брайтон – Шеффилд Уэнсдей – 0:1
Брентфорд – Сток Сити – 1:0
Кардифф – Карлайл Юнайтед – 2:2
Оксфорд Юнайтед – Хартлпул Юнайтед – 4:1
Престон – Норвич – 2:4
Рединг – Блэкпул – 2:2
Саутгемптон – Хаддерсфилд – 2:0
Уотфорд – Транмер Роверс – 3:3
Фулхэм – Астон Вилла – 2:1
Борнмут – Лутон Таун – 4:0
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 0:0
Лестер – Уиган – 2:0
Манчестер Сити – Порт Вэйл – 4:1
Флитвуд – Портсмут – 1:2
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности