Кубок Англии. Манчестер Сити разгромил клуб 4-го дивизиона с голом Зинченко

«Манчестер Сити» выиграл в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Порт Вейл», команды 4-го английского дивизиона, со счетом 4:1 и вышел в следующую стадию турнира.

Украинец Александр Зинченко открыл счет на 19-й минуте дальним ударом с левой ноги и забавно отпраздновал прерывание своей почти годовой серии без забитых мячей.

Голы в матче забивали: Зинченко, 20, Агуэро, 42, Хэрвуд-Беллис, 58, Фоуден, 76 – Поуп, 35. Состав «Манчестер Сити»: Браво, Стоунс, Жоау Канселу, Зинченко, Анхелиньо, Хэрвуд-Беллис, Сильва, Гюндоган (Дойл, 77), Фоуден, Агуэро, Бернарду Силва (Марез, 77).

«Манчестер Юнайтед» не сумел в гостях справиться с «Вулверхэмптоном» (0:0), и этой паре предстоит переигровка. Ниже приведены все результаты игрового дня в Кубке Англии.

Кубок Англии 2019/20

3-й раунд, 4 января

Бернли – Петерборо Юнайтед – 4:2

Бирмингем – Блэкберн – 2:1

Бристоль Сити – Шрусбери Таун – 1:1

Миллуол – Ньюпорт – 3:0

Ротерхэм – Халл Сити – 2:3

Рочдейл – Ньюкасл Юнайтед – 1:1

Брайтон – Шеффилд Уэнсдей – 0:1

Брентфорд – Сток Сити – 1:0

Кардифф – Карлайл Юнайтед – 2:2

Оксфорд Юнайтед – Хартлпул Юнайтед – 4:1

Престон – Норвич – 2:4

Рединг – Блэкпул – 2:2

Саутгемптон – Хаддерсфилд – 2:0

Уотфорд – Транмер Роверс – 3:3

Фулхэм – Астон Вилла – 2:1

Борнмут – Лутон Таун – 4:0

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 0:0

Лестер – Уиган – 2:0

Манчестер Сити – Порт Вэйл – 4:1

Флитвуд – Портсмут – 1:2