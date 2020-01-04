Кубок Англии. Манчестер Сити разгромил клуб 4-го дивизиона с голом Зинченко

«Манчестер Сити» выиграл в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Порт Вейл», команды 4-го английского дивизиона, со счетом 4:1 и вышел в следующую стадию турнира.
Украинец Александр Зинченко открыл счет на 19-й минуте дальним ударом с левой ноги и забавно отпраздновал прерывание своей почти годовой серии без забитых мячей.
Голы в матче забивали: Зинченко, 20, Агуэро, 42, Хэрвуд-Беллис, 58, Фоуден, 76 – Поуп, 35. Состав «Манчестер Сити»: Браво, Стоунс, Жоау Канселу, Зинченко, Анхелиньо, Хэрвуд-Беллис, Сильва, Гюндоган (Дойл, 77), Фоуден, Агуэро, Бернарду Силва (Марез, 77).
«Манчестер Юнайтед» не сумел в гостях справиться с «Вулверхэмптоном» (0:0), и этой паре предстоит переигровка. Ниже приведены все результаты игрового дня в Кубке Англии.
Кубок Англии 2019/20
3-й раунд, 4 января
Источник — Sport.ua
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