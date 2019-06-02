Ролан Гаррос. Снигур идет дальше, Белобородько проиграл (обновляется)

Как же умиляет эта наивность. Уже приходил Пакета летом. И Карвальо. Единственная возможность для...

15:30 — Laeda

Закарпатфан то что украденные у народа деньги ахмет найдет на новых аборигенов я даже не сомневаю...

15:27 — New Zealander

Це Динамо шукає завжди українських фахівців та динамівської сердець через брак коштів. А у Ахмето...

15:24 — Laeda

Вернидуб, Маркевич кто следующий? Кротоголовые вы поймите что эти люди себя уважают и в ваш...

15:22 — samird

Шахтеру нет абсолютно никакого резона выбирать такой курс, так как отсутствует соответствующий ма...