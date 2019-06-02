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Ролан Гаррос. Снигур идет дальше, Белобородько проиграл (обновляется)

В воскресенье украинцы играют первый круг юниорского турнира

  • 02.06.2019 14:59
  • 442 просмотра
  • 1 комментарий
Ролан Гаррос. Снигур идет дальше, Белобородько проиграл (обновляется)
© БТУ. Дарья Снигур
В воскресенье, второго июня, на Ролан Гаррос стартует основная сетка юниорского турнира, где Украину представят 5 теннисистов (3 девушки и 2 юноши). 
 
Результаты матчей (или ориентировочное время начала)
 
Илья Белобородько – Джулио Дзепьери (Италия) – 2-6, 2-6
 
Дарья Снигур – Александра Вечич (Германия) - 6-2, 7-5
 
Любовь Костенко – Хонг И Коди Вон (Гонконг) - 16:30
 
Эрик Ваншельбойм – Батиста Ансельмо (Франция) - 18:00
 
Виктория Петренко – Ане Минтеги дель Ольмо (Испания) - 18:00
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    0108niko_and
      0108niko_and, 02.06.2019 15:05
    0
    Без неспадіванок))
    Ссылка
    0108niko_and
      0108niko_and, 02.06.2019 15:05
    0
    Без неспадіванок))
    Ссылка
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