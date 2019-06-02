Ролан Гаррос. Снигур идет дальше, Белобородько проиграл (обновляется)

В воскресенье, второго июня, на Ролан Гаррос стартует основная сетка юниорского турнира, где Украину представят 5 теннисистов (3 девушки и 2 юноши).
Результаты матчей (или ориентировочное время начала)
Илья Белобородько – Джулио Дзепьери (Италия) – 2-6, 2-6
Дарья Снигур – Александра Вечич (Германия) - 6-2, 7-5
Любовь Костенко – Хонг И Коди Вон (Гонконг) - 16:30
Эрик Ваншельбойм – Батиста Ансельмо (Франция) - 18:00
Виктория Петренко – Ане Минтеги дель Ольмо (Испания) - 18:00
Источник — Sport.ua
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