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  4. Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 5 строчек, Урсу обновил личный рекорд
ATP
06 мая 2024, 12:25 | Обновлено 06 мая 2024, 12:32
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Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 5 строчек, Урсу обновил личный рекорд

Феликс Оже-Альяссим вернулся в топ-20

06 мая 2024, 12:25 | Обновлено 06 мая 2024, 12:32
160
1
Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 5 строчек, Урсу обновил личный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

Две прошлые недели мужчины провели на кортах турнира ATP 1000 в Мадриде.

В финале испанского Мастерса сыграли Андрей Рублев и Феликс Оже-Альяссим. Выиграл Рублев, который поднялся на две строчки, а канадец прыгнул с 35-й позиции на 20-ю.

Неплохо добавил полуфиналист Иржи Легечка (+8), он уже 23-й – повторение личного рекорда.

Рафаэль Надаль после трех побед в Мадриде поднялся на 305-ю позицию, ранее он был в шестой сотне.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко улучшил свое положение на 5 мест, Александр Овчаренко – на 9, Вадим Урсу – на 2, в очередной раз обновив личное достижение в рейтинге. Илья Марченко, Эрик Ваншельбойм, Алексей Крутых, Юрий Джавакян, Вячеслав Белинский и георгий Кравченко опустились.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Янник Синнер продолжает лидировать с огромным отрывом. Рублев после победы в Мадриде ворвался в топ-8, Новак Джокович только 12-й.

Чемпионская гонка ATP

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Феликс Оже-Альяссим – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Falko
Белінський підніметься! Ми в нього віримо )
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