Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 5 строчек, Урсу обновил личный рекорд
Феликс Оже-Альяссим вернулся в топ-20
Две прошлые недели мужчины провели на кортах турнира ATP 1000 в Мадриде.
В финале испанского Мастерса сыграли Андрей Рублев и Феликс Оже-Альяссим. Выиграл Рублев, который поднялся на две строчки, а канадец прыгнул с 35-й позиции на 20-ю.
Неплохо добавил полуфиналист Иржи Легечка (+8), он уже 23-й – повторение личного рекорда.
Рафаэль Надаль после трех побед в Мадриде поднялся на 305-ю позицию, ранее он был в шестой сотне.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Виталий Сачко улучшил свое положение на 5 мест, Александр Овчаренко – на 9, Вадим Урсу – на 2, в очередной раз обновив личное достижение в рейтинге. Илья Марченко, Эрик Ваншельбойм, Алексей Крутых, Юрий Джавакян, Вячеслав Белинский и георгий Кравченко опустились.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В Чемпионской гонке Янник Синнер продолжает лидировать с огромным отрывом. Рублев после победы в Мадриде ворвался в топ-8, Новак Джокович только 12-й.
Чемпионская гонка ATP
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