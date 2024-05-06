Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 5 строчек, Урсу обновил личный рекорд

Две прошлые недели мужчины провели на кортах турнира ATP 1000 в Мадриде.

В финале испанского Мастерса сыграли Андрей Рублев и Феликс Оже-Альяссим. Выиграл Рублев, который поднялся на две строчки, а канадец прыгнул с 35-й позиции на 20-ю.

Неплохо добавил полуфиналист Иржи Легечка (+8), он уже 23-й – повторение личного рекорда.

Рафаэль Надаль после трех побед в Мадриде поднялся на 305-ю позицию, ранее он был в шестой сотне.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко улучшил свое положение на 5 мест, Александр Овчаренко – на 9, Вадим Урсу – на 2, в очередной раз обновив личное достижение в рейтинге. Илья Марченко, Эрик Ваншельбойм, Алексей Крутых, Юрий Джавакян, Вячеслав Белинский и георгий Кравченко опустились.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Янник Синнер продолжает лидировать с огромным отрывом. Рублев после победы в Мадриде ворвался в топ-8, Новак Джокович только 12-й.

Чемпионская гонка ATP