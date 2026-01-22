Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Болонья – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
22 января 2026, 15:09 | Обновлено 22 января 2026, 15:10
Болонья – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 22 января в 19:45 по Киеву

22 января, в рамках седьмого тура основного раунда Лиги Европы, между собой сыграют Болонья – Селтик. Начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Болонья

Участие в еврокубках для Болоньи большое событие, ведь клубу сложно выиграть конкуренцию на внутренней арене. Команда идет 13-й в таблице Лиги Европы, при этом, находится на серии из пяти матчей без поражений в этом турнире. Запас прочности есть, в плей-офф должны пробиваться, при этом, отставание от топ-8 составляет всего два очках.

«Сине-красные» в текущем сезоне пытаются защитить титул обладателя Кубка Италии, где дошли уже до четвертьфинала турнира, где придется сыграть против Лацио. Наблюдается спад результатов в Серии А, где клуб откатился на восьмое место, отставание, отставание от топ-6 составляет целых 7 очков. В последнем туре было домашнее поражение от Фиорентины со счетом 1:2. Сразу восемь игроков по разным причинам пропустят предстоящую встречу.

Селтик

Для шотландского гранда текущий сезон складывается тяжело, даже в чемпионате клуб идет вторым, отставая от лидера на 6 очков. Селтик пока занимает 24-е место, а это последняя строчка в зоне плей-офф, причем один конкурент отстает по дополнительным показателям.

Команда провела свой последний матч в Кубке Шотландии, где обыграла на выезде Окинлек Толбот – 2:0. Учитывая не самую уверенную игру в чемпионате, еврокубки имеют особое значение, Селтику важно пробиться в плей-офф Лиги Европы. Десятеро игроков не смогут помочь партнерам в предстоящем матче.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень солидными коэффициентами: 1.16 для Челси и 18.00 для Пафоса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Никогда ранее, клубы между собой не играли, а в предстоящем матче Болонья котируется фаворитом. Итальянский клуб играет на своем поле, а также играет лучше соперника в этой Лиги Европы. Селтику очки нужнее, так что проигрывать они точно не собираются. Я согласен с тем, что у Болоньи больше шансов на успех, при этом я жду футбола на встречных курсах. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами за 1,81.

Прогноз Sport.ua
Болонья
Болонья
22 января 2026 -
19:45
19:45
Селтик
Обе забьют 1.81
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Болонья Селтик Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
