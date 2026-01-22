Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПИХАЛЕНОК: «Все группы мышц задействованы, это была силовая тренировка»
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 12:47 | Обновлено 22 января 2026, 12:49
ПИХАЛЕНОК: «Все группы мышц задействованы, это была силовая тренировка»

Хавбек Динамо рассказал про свои впечатления от работы на сборах

ПИХАЛЕНОК: «Все группы мышц задействованы, это была силовая тренировка»
ФК Динамо. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок рассказал о своих впечатлениях от занятия в тренажерном зале, которое команда провела во время тренировочного сбора в Турции.

– После первого спарринга в 2026 году команда провела нестандартный день – пробежка, зал. Что сегодня было в зале, над чем работали, какие группы мышц задействовали?

– Да все группы мышц были задействованы, потому что была силовая тренировка. В конце мы сделали стретчинг, потянулись. Вроде бы мы и работали над силой, но после стретчинга хорошо себя чувствую.

– Так каким ты сейчас выходишь с тренировки – довольным, расслабленным? Какое ощущение внутри?

– Довольным и в хорошем настроении и в хорошем тонусе выхожу с тренировки.

– Назови топ-5 динамовцев, которые являются самыми мощными.

– Денис Попов, Александр Тымчик, Владимир Бражко, Матвей Пономаренко и Андрей Ярмоленко.

– Что тебе нужно делать, чтобы войти в эту пятерку? Сколько заниматься не с мячом, а в зале?

– В зале нужно много работы проводить, чтобы войти в эту пятерку.

– Любишь работу в зале? Самому пойти расслабиться, если есть время?

– Да конечно, без этого никак. Зал необходим каждый день, особенно когда двухразовые тренировки, нужно следить за собой. Это может быть даже не силовая тренировка, а подготовка перед тренировкой или уже после тренировки. Это нужно делать, чтобы хорошо себя чувствовать.

– Работа в зале – это уже привычка, обязанность или просто то, что ты любишь?

– Не могу сказать, что я прямо кайфую, когда захожу каждый день в зал, но это привычка.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Александр Пихаленок
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
