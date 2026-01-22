ФОТО. Без мячей. Динамо провело пробежку на песке и тренировку в зале

На следующий день после первого контрольного матча «Динамо» на турецком сборе команда провела две тренировки без мячей.

Утром 21 января динамовцы имели физическую тренировку на побережье возле отеля. Уже во второй раз за этот сбор игроков ждала пробежка вдоль моря и разминка на песке.

А вечерняя тренировка в этот день состоялась в тренажерном зале отеля. После разминки игроки приступили к выполнению упражнений на различных тренажерах и с разным инвентарем, разделившись на небольшие группы. Пока одна группа выполняла упражнения со штангой, другая — с эспандерами, еще одна выполняла приседания с весом — и так далее по кругу.

Силовые упражнения также являются неотъемлемой частью полноценной подготовки футболистов-профессионалов. В четверг, 22 января, команда вернется к тренировкам на поле. В этот день «бело-синие» проведут два практических занятия на зеленом газоне.

