Четыре из четырех. Украинцы стартовали в отборе Aus Open 2026: кто дальше?
Стародубцева, Калинина, Снигур и Сачко вышли во второй рауд квалификации мейджора
Все четыре представителя Украины в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026 выиграли стартовые матчи.
Юлия Стародубцева (WTA 110) переиграла Алис Тубелло (Франция, WTA 430), Ангелина Калинина (WTA 1780 справилась с Джонной Гарленд (Китайский Тайбэй, WTA 117), Дарья Снигур (WTA 136) одолела Катажину Каву (Польша, WTA 135), а Виталий Сачко (АТР 166) прошел Виктора Дурасовича (Норвегия, ATP 323).
Во втором раунде Стародубцева встретится с Деспиной Папамихаил (Греция, WTA 160), Калинина поборется с Анук Куверманс (Нидерланды, WTA 192), Снигур выйдет на корт против Карсон Бренстайн (Канада, WTA 179), а Сачко сыграет с Лиамом Дракслем (Канада, ATP 166).
Все поединки 1/2 финала квалификации Australian Open с участием украинцев пройдут 14 января.
Результаты представителей Украины первом раунде квалификации Aus Open 2026:
- Q1: Юлия Стародубцева [6] – Алис Тубелло – 6:2, 3:6, 6:0
- Q1: Дарья Снигур – Катажина Кава [24] – 6:1, 2:6, 6:2
- Q1: Ангелина Калинина – Джоанна Гарленд [19] – 7:5, 6:2
- Q1: Виталий Сачко – Виктор Дурасович [Alt] – 6:3, 7:6 (7:1)
Соперники представителей Украины во втором раунде квалификации Aus Open 2026:
- Q2: Юлия Стародубцева [6] – Деспина Папамихаил
- Q2: Дарья Снигур – Карсон Бренстайн
- Q2: Ангелина Калинина – Анук Куверманс
- Q2: Виталий Сачко – Лиам Драксль [20]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бельгийский вратарь высказался по поводу ухода тренера
Тренер имел плохие отношения с игроками