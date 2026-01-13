Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Четыре из четырех. Украинцы стартовали в отборе Aus Open 2026: кто дальше?
Australian Open
13 января 2026, 12:44 | Обновлено 13 января 2026, 13:27
442
1

Четыре из четырех. Украинцы стартовали в отборе Aus Open 2026: кто дальше?

Стародубцева, Калинина, Снигур и Сачко вышли во второй рауд квалификации мейджора

13 января 2026, 12:44 | Обновлено 13 января 2026, 13:27
442
1 Comments
Четыре из четырех. Украинцы стартовали в отборе Aus Open 2026: кто дальше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Все четыре представителя Украины в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026 выиграли стартовые матчи.

Юлия Стародубцева (WTA 110) переиграла Алис Тубелло (Франция, WTA 430), Ангелина Калинина (WTA 1780 справилась с Джонной Гарленд (Китайский Тайбэй, WTA 117), Дарья Снигур (WTA 136) одолела Катажину Каву (Польша, WTA 135), а Виталий Сачко (АТР 166) прошел Виктора Дурасовича (Норвегия, ATP 323).

Во втором раунде Стародубцева встретится с Деспиной Папамихаил (Греция, WTA 160), Калинина поборется с Анук Куверманс (Нидерланды, WTA 192), Снигур выйдет на корт против Карсон Бренстайн (Канада, WTA 179), а Сачко сыграет с Лиамом Дракслем (Канада, ATP 166).

Все поединки 1/2 финала квалификации Australian Open с участием украинцев пройдут 14 января.

Результаты представителей Украины первом раунде квалификации Aus Open 2026:

  • Q1: Юлия Стародубцева [6] – Алис Тубелло – 6:2, 3:6, 6:0
  • Q1: Дарья Снигур – Катажина Кава [24] – 6:1, 2:6, 6:2
  • Q1: Ангелина Калинина – Джоанна Гарленд [19] – 7:5, 6:2
  • Q1: Виталий Сачко – Виктор Дурасович [Alt] – 6:3, 7:6 (7:1)

Соперники представителей Украины во втором раунде квалификации Aus Open 2026:

  • Q2: Юлия Стародубцева [6] – Деспина Папамихаил
  • Q2: Дарья Снигур – Карсон Бренстайн
  • Q2: Ангелина Калинина – Анук Куверманс
  • Q2: Виталий Сачко – Лиам Драксль [20]
По теме:
Сачко пробился во второй раунд квалификации Australian Open 2026
Виталий Сачко – Виктор Дурасович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Болгерл упала в обморок во время матча квалификации Australian Open
Australian Open 2026 Юлия Стародубцева Деспина Папамихаил Ангелина Калинина Джоанна Гарленд Дарья Снигур Катажина Кава Виталий Сачко Виктор Дурасович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Футбол | 13 января 2026, 06:04 0
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала

Бельгийский вратарь высказался по поводу ухода тренера

Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Футбол | 13 января 2026, 07:45 6
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки

Тренер имел плохие отношения с игроками

Даяна Ястремская – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 500 в Аделаиде
Теннис | 13.01.2026, 08:01
Даяна Ястремская – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 500 в Аделаиде
Даяна Ястремская – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 500 в Аделаиде
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Футбол | 13.01.2026, 05:47
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Другие виды | 12.01.2026, 14:06
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Так тримати! Добре те, що кацапок покосили ще в 1 кв. раунді, із 6 пройшла тільки одна Прозорова (чому не Прозрачная?) в 2 раунд, доречі там Люда Кіченок автоматом пройшла в півфінал Аделаїди через зняття Остапенко
Ответить
+1
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00 1
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
11.01.2026, 10:43 4
Теннис
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
12.01.2026, 12:57 3
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем