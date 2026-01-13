Четыре из четырех. Украинцы стартовали в отборе Aus Open 2026: кто дальше?

Все четыре представителя Украины в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026 выиграли стартовые матчи.

Юлия Стародубцева (WTA 110) переиграла Алис Тубелло (Франция, WTA 430), Ангелина Калинина (WTA 1780 справилась с Джонной Гарленд (Китайский Тайбэй, WTA 117), Дарья Снигур (WTA 136) одолела Катажину Каву (Польша, WTA 135), а Виталий Сачко (АТР 166) прошел Виктора Дурасовича (Норвегия, ATP 323).

Во втором раунде Стародубцева встретится с Деспиной Папамихаил (Греция, WTA 160), Калинина поборется с Анук Куверманс (Нидерланды, WTA 192), Снигур выйдет на корт против Карсон Бренстайн (Канада, WTA 179), а Сачко сыграет с Лиамом Дракслем (Канада, ATP 166).

Все поединки 1/2 финала квалификации Australian Open с участием украинцев пройдут 14 января.

