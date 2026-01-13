Европа или Саудовская Аравия? Украинский футболист покинет Трабзонспор

Форвард «Трабзонспора» Даниил Сикан покинет чемпионат Турции во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил президент команды Эртугрул Доган.

Функционер рассказал, что украинский футболист уйдет в ближайшее время и ведет переговоры с двумя неназванными командами – одна представляет Европу, вторая из Саудовской Аравии.

Кроме того, Доган сообщил о перспективах защитника Арсения Батагова, в услугах которого заинтересованы клубы из Италии, Англии и Португалии.

Президент «бордово-синих» признался, что действительно получал запрос о трансфере украинца, однако не собирается отпускать игрока, так как неудовлетворен финансовыми предложениями.

В нынешнем сезоне Сикан провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт форварда истекает в июне 2029-го, а его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.