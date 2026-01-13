Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Европа или Саудовская Аравия? Украинский футболист покинет Трабзонспор
Турция
13 января 2026, 14:14
Эртугрул Доган сообщил, что форвард Даниил Сикан ведет переговоры с двумя неназванными клубами

ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард «Трабзонспора» Даниил Сикан покинет чемпионат Турции во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил президент команды Эртугрул Доган.

Функционер рассказал, что украинский футболист уйдет в ближайшее время и ведет переговоры с двумя неназванными командами – одна представляет Европу, вторая из Саудовской Аравии.

Кроме того, Доган сообщил о перспективах защитника Арсения Батагова, в услугах которого заинтересованы клубы из Италии, Англии и Португалии.

Президент «бордово-синих» признался, что действительно получал запрос о трансфере украинца, однако не собирается отпускать игрока, так как неудовлетворен финансовыми предложениями.

В нынешнем сезоне Сикан провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт форварда истекает в июне 2029-го, а его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Даниил Сикан Арсений Батагов Эртугрул Доган трансферы
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
