Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание финалов в Брисбене и Окленде. Когда стартуют Костюк и Свитолина?
WTA
10 января 2026, 20:51 | Обновлено 10 января 2026, 20:58
281
0

Расписание финалов в Брисбене и Окленде. Когда стартуют Костюк и Свитолина?

Решающие поединки в Австралии с участием украинок пройдут 11 января

10 января 2026, 20:51 | Обновлено 10 января 2026, 20:58
281
0
Расписание финалов в Брисбене и Окленде. Когда стартуют Костюк и Свитолина?
Коллаж Sport.ua

11 января на хардовых турнирах WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде состоятся финальные матчи.

За трофей пятисотника в Брисбене поборется украинка Марта Костюк, а титул новозеландских соревнований постарается выиграть Элина Свитолина.

Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 11 января

WTA 500 Брисбен. Одиночный разряд. Финал

Pat Rafter Arena. 1-й запуск (не ранее 08:00)

Марта Костюк [16] – 🏳️ Арина Соболенко [1]

WTA 250 Окленд. Одиночный разряд. Финал

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 06:00)

Элина Свитолина [1] – Ван Синьюй [5]

По теме:
Элина Свитолина – Ван Синьюй. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Окленде
ФОТО. Праздник тенниса. Как это было: Костюк и Свитолина вышли в финалы
Свитолина проведет 23-й финал в карьере. Сколько выиграла титулов?
WTA Брисбен WTA Окленд расписание Марта Костюк Элина Свитолина Арина Соболенко Ван Синьюй
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
Футбол | 10 января 2026, 20:24 4
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге

Украинский нападающий открыл счет в матче на 44-й минуте

ФОТО. Биатлонистка разломала винтовку перед гонкой Кубка мира
Биатлон | 10 января 2026, 07:44 0
ФОТО. Биатлонистка разломала винтовку перед гонкой Кубка мира
ФОТО. Биатлонистка разломала винтовку перед гонкой Кубка мира

Лена Хекки-Гросс чуть не пропустила спринт из-за проблем с инвентарем

Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
Теннис | 10.01.2026, 18:20
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Футбол | 10.01.2026, 07:33
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Биатлон | 10.01.2026, 05:55
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 17
Теннис
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем