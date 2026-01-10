Расписание финалов в Брисбене и Окленде. Когда стартуют Костюк и Свитолина?

11 января на хардовых турнирах WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде состоятся финальные матчи.

За трофей пятисотника в Брисбене поборется украинка Марта Костюк, а титул новозеландских соревнований постарается выиграть Элина Свитолина.

Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 11 января

WTA 500 Брисбен. Одиночный разряд. Финал

Pat Rafter Arena. 1-й запуск (не ранее 08:00)

Марта Костюк [16] – 🏳️ Арина Соболенко [1]

WTA 250 Окленд. Одиночный разряд. Финал

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 06:00)

Элина Свитолина [1] – Ван Синьюй [5]