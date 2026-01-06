Зубков сыграл 40-й матч за Трабзонспор

Александр Зубков и Арсений Батагов сыграли в полуфинальном матче Суперкубка Турции, в котором их Трабзонспор уступил Галатасараю со счетом 1:4.

Для Зубкова эта игра стала 40-й за турецкий клуб во всех турнирах.

Только двум украинцам до этого удалось сыграть 40+ матчей за Трабзонспор: Виктору Гришко (78) и Арсению Батагову, для которого поединок против Галатасарая стал 42-м за клуб из Трабзона.

Другой украинский легионер Трабзонспора, Даниил Сикан, участия в матче не принял.

Количество матчей, сыгранных украинцами за Трабзонспор во всех турнирах

78 – Виктор Гришко

42 – Арсений Батагов

40 – Александр Зубков

33 – Юрий Шелепницкий

33 – Даниил Сикан

14 – Юрий Калитвинцев

2 – Сергей Гусев

Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор

40 матчей (32 – Суперлига, 7 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)

10 голов (8 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)

6 ассистов (6 – Суперлига)

Арсений Батагов, статистика выступлений за Трабзонспор