Зубков сыграл 40-й матч за Трабзонспор
А сколько теперь стало у Батагова?
Александр Зубков и Арсений Батагов сыграли в полуфинальном матче Суперкубка Турции, в котором их Трабзонспор уступил Галатасараю со счетом 1:4.
Для Зубкова эта игра стала 40-й за турецкий клуб во всех турнирах.
Только двум украинцам до этого удалось сыграть 40+ матчей за Трабзонспор: Виктору Гришко (78) и Арсению Батагову, для которого поединок против Галатасарая стал 42-м за клуб из Трабзона.
Другой украинский легионер Трабзонспора, Даниил Сикан, участия в матче не принял.
Количество матчей, сыгранных украинцами за Трабзонспор во всех турнирах
- 78 – Виктор Гришко
- 42 – Арсений Батагов
- 40 – Александр Зубков
- 33 – Юрий Шелепницкий
- 33 – Даниил Сикан
- 14 – Юрий Калитвинцев
- 2 – Сергей Гусев
Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор
- 40 матчей (32 – Суперлига, 7 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
- 10 голов (8 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
- 6 ассистов (6 – Суперлига)
Арсений Батагов, статистика выступлений за Трабзонспор
- 42 матча (34 – Суперлига, 7 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
- 2 гола (1 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
- 3 ассиста (3 – Суперлига)
