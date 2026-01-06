Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зубков сыграл 40-й матч за Трабзонспор
Турция
06 января 2026, 10:02 |
133
0

Зубков сыграл 40-й матч за Трабзонспор

А сколько теперь стало у Батагова?

06 января 2026, 10:02 |
133
0
Зубков сыграл 40-й матч за Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Александр Зубков и Арсений Батагов сыграли в полуфинальном матче Суперкубка Турции, в котором их Трабзонспор уступил Галатасараю со счетом 1:4.

Для Зубкова эта игра стала 40-й за турецкий клуб во всех турнирах.

Только двум украинцам до этого удалось сыграть 40+ матчей за Трабзонспор: Виктору Гришко (78) и Арсению Батагову, для которого поединок против Галатасарая стал 42-м за клуб из Трабзона.

Другой украинский легионер Трабзонспора, Даниил Сикан, участия в матче не принял.

Количество матчей, сыгранных украинцами за Трабзонспор во всех турнирах

  • 78 – Виктор Гришко
  • 42 – Арсений Батагов
  • 40 – Александр Зубков
  • 33 – Юрий Шелепницкий
  • 33 – Даниил Сикан
  • 14 – Юрий Калитвинцев
  • 2 – Сергей Гусев

Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор

  • 40 матчей (32 – Суперлига, 7 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
  • 10 голов (8 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
  • 6 ассистов (6 – Суперлига)

Арсений Батагов, статистика выступлений за Трабзонспор

  • 42 матча (34 – Суперлига, 7 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
  • 2 гола (1 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
  • 3 ассиста (3 – Суперлига)
По теме:
Полузащитник сборной Италии решил сменить Серию А на турецкую Суперлигу
Галатасарай – Трабзонспор – 4:1. Зубков и Батагов в Суперкубке. Видео голов
Трабзонспор с двумя украинцами уступил Галатасараю в полуфинале Суперкубка
Галатасарай Трабзонспор Александр Зубков Суперкубок Турции по футболу Даниил Сикан Арсений Батагов статистика Виктор Гришко Юрий Шелепницкий Юрий Калитвинцев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
Футбол | 05 января 2026, 12:18 29
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером

Рубен Аморим работал с красными дьяволами с ноября 2024 года

В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
Футбол | 05 января 2026, 15:26 4
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика

Украинский нападающий туринский гранд не усилит

Свитолина разгромно выиграла стартовый матч сезона в Окленде у Грачевой
Теннис | 06.01.2026, 08:33
Свитолина разгромно выиграла стартовый матч сезона в Окленде у Грачевой
Свитолина разгромно выиграла стартовый матч сезона в Окленде у Грачевой
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Футбол | 05.01.2026, 16:39
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Романо подвтердил. Новым тренером Челси станет 41-летний англичанин
Футбол | 06.01.2026, 11:01
Романо подвтердил. Новым тренером Челси станет 41-летний англичанин
Романо подвтердил. Новым тренером Челси станет 41-летний англичанин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 2
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 11
Бокс
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 8
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 25
Футбол
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем