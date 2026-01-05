Англия05 января 2026, 01:03 | Обновлено 05 января 2026, 01:06
Лидер защиты. Оценка экс-игрока сборной Украины за победу в Англии
Максим Таловеров отыграл весь матч за «Сток Сити»
4 января украинский защитник Максим Таловеров отыграл второй матч подряд в составе английского клуба «Сток Сити» в роли правого защитника.
Команда вместе с украинцем на выезде разобралась с «Норвичем» – 2:0.
Максим провел на поле 90 минут и получил от статистического портала SofaScore оценку 7.3.
Лучшим игроком матча признан нападающий «Сток Сити» Томас Сорба, на его счету гол и результативная передача (8.0).
Оценки матча «Норвич» – «Сток Сити» по версии SofaScore
