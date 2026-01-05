Лидер защиты. Оценка экс-игрока сборной Украины за победу в Англии

4 января украинский защитник Максим Таловеров отыграл второй матч подряд в составе английского клуба «Сток Сити» в роли правого защитника.

Команда вместе с украинцем на выезде разобралась с «Норвичем» – 2:0.

Максим провел на поле 90 минут и получил от статистического портала SofaScore оценку 7.3.

Лучшим игроком матча признан нападающий «Сток Сити» Томас Сорба, на его счету гол и результативная передача (8.0).

Оценки матча «Норвич» – «Сток Сити» по версии SofaScore