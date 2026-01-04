90 минут на поле. Английский клуб с украинцем одержал уверенную победу

4 января прошёл матч 26-го тура Чемпионшипа между клубами «Норвич» и «Сток Сити».

Поединок на арене «Кэрроу Роуд» в Норвиче принес победу гостям со счетом 2:0.

Украинский защитник Максим Таловеров отыграл 90 минут за «Сток Сити» и записал в свой актив пять сыгранных матчей в этом сезоне.

«Сток Сити» после победы находится на восьмой позиции в лиге (40 очков), а «Норвич» остался на 22-м месте (24 балла).

Чемпионшип. 26-й тур, 4 января

«Норвич» – «Сток Сити» – 0:2

Голы: Галлахер, 75, Сорба, 82