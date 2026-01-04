90 минут на поле. Английский клуб с украинцем одержал уверенную победу
Максим Таловеров приложился к успеху «Сток Сити»
4 января прошёл матч 26-го тура Чемпионшипа между клубами «Норвич» и «Сток Сити».
Поединок на арене «Кэрроу Роуд» в Норвиче принес победу гостям со счетом 2:0.
Украинский защитник Максим Таловеров отыграл 90 минут за «Сток Сити» и записал в свой актив пять сыгранных матчей в этом сезоне.
«Сток Сити» после победы находится на восьмой позиции в лиге (40 очков), а «Норвич» остался на 22-м месте (24 балла).
Чемпионшип. 26-й тур, 4 января
«Норвич» – «Сток Сити» – 0:2
Голы: Галлахер, 75, Сорба, 82
Back-to-back to start 2026 🙌 pic.twitter.com/wD20SMXZt2— Stoke City FC (@stokecity) January 4, 2026
