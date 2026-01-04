Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Греция
04 января 2026, 16:47 | Обновлено 04 января 2026, 17:01
Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Греции

Олимпиакос – ОФИ – 3:0. Яремчук выиграл Суперкубок. Видео голов и обзор
Instagram. Роман Яремчук

«Олимпиакос» с украинским форвардом Романом Яремчуком стал обладателем Суперкубка Греции, одолев ОФИ в матче за трофей.

Команда из Пирея получила право сыграть за этот трофей в статусе чемпиона и обладателя Кубка Греции, а ОФИ Крит является финалистом Кубка Греции.

Решающий матч, который состоялся 3 января на нейтральном поле стадиона Панкритио в Ираклионе, завершился победой команды из Пирея со счетом 3:0 после дополнительного времени. Яремчук играл с начала матча, но был заменен на 90+2-й минуте.

Основное время финала прошло без забитых мячей. Развязка наступила в овертайме. На 95-й минуте Мехди Тареми реализовал пенальти и открыл счет. Далее преимущество «Олимпиакоса» стало ощутимым. На 107-й минуте отличился Алексиос Калогеропулос, а окончательную точку в матче на 113-й минуте поставил Юсуф Языджи.

Команда из Пирея довела игру с ОФИ до победы (3:0) и завоевала Суперкубок Греции.

Суперкубок Греции. 3 января 2026, Ираклион (Греция)

Олимпиакос Пирей – ОФИ Крит – 3:0 (д.в.)

Голы: Тареми, 95 (пен), Калогеропулос, 107, Язиджи, 113

Видео голов и обзор матча

ФОТО. Роман Яремчук с трофеем

Олимпиакос Пирей Роман Яремчук ОФИ Ираклион видео голов и обзор Мехди Тареми Юсуф Языджи пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
