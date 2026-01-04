Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроку, покинувшему клуб УПЛ, предложена должность детского тренера
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 04:31 | Обновлено 04 января 2026, 04:38
142
0

Игроку, покинувшему клуб УПЛ, предложена должность детского тренера

Евгений Стрельцов может остаться работать в структуре Полтавы или перейти в Тростянец

04 января 2026, 04:31 | Обновлено 04 января 2026, 04:38
142
0
Игроку, покинувшему клуб УПЛ, предложена должность детского тренера
СК Полтава. Евгений Стрельцов

34-летний форвард Евгений Стрельцов, который в декабре через соцсети попрощался с СК Полтава, получил предложение от президента клуба остаться в структуре команды на должности тренера детской академии.

Стрельцов пока взвешивает все варианты, так как на него еще есть спрос – как на игрока – среди клубов ПФЛ.

На сегодняшний день наиболее конкретное предложение поступает от клуба Тростянец, выступающего во Второй лиге.

Стрельцов выступал за СК Полтава с лета 2021 года и прошел с командой путь от Второй лиги до УПЛ, став важной фигурой в истории клуба.

По теме:
Есть подтверждение. Довбику нашли топовый вариант для трансфера
Капитан Полтавы: «Если мы идем последними, все говорит само за себя»
Молодой голкипер, покинувший клуб УПЛ, получил предложение из Чехии
Евгений Стрельцов трансферы трансферы УПЛ свободный агент расторжение контракта завершение карьеры назначение тренера Полтава Дмитрий Венков Тростянец Вторая лига Украины
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Футбол | 03 января 2026, 07:22 0
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту

Тренер – о любви к хоккею и мечте увидеть матч НХЛ вживую

Назван фаворит на пост тренера Челси. Уже идут переговоры
Футбол | 03 января 2026, 23:34 3
Назван фаворит на пост тренера Челси. Уже идут переговоры
Назван фаворит на пост тренера Челси. Уже идут переговоры

Лондонский клуб может возглавить Лиам Росеньор

Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Бокс | 03.01.2026, 08:21
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Футбол | 03.01.2026, 06:59
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Мали – Тунис – 1:1 (пен. 3:2). Серия пенальти в 1/8 финала. Видео голов
Футбол | 04.01.2026, 02:12
Мали – Тунис – 1:1 (пен. 3:2). Серия пенальти в 1/8 финала. Видео голов
Мали – Тунис – 1:1 (пен. 3:2). Серия пенальти в 1/8 финала. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 14
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
03.01.2026, 08:21
Хоккей
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
02.01.2026, 15:37 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем