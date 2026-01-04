Игроку, покинувшему клуб УПЛ, предложена должность детского тренера
Евгений Стрельцов может остаться работать в структуре Полтавы или перейти в Тростянец
34-летний форвард Евгений Стрельцов, который в декабре через соцсети попрощался с СК Полтава, получил предложение от президента клуба остаться в структуре команды на должности тренера детской академии.
Стрельцов пока взвешивает все варианты, так как на него еще есть спрос – как на игрока – среди клубов ПФЛ.
На сегодняшний день наиболее конкретное предложение поступает от клуба Тростянец, выступающего во Второй лиге.
Стрельцов выступал за СК Полтава с лета 2021 года и прошел с командой путь от Второй лиги до УПЛ, став важной фигурой в истории клуба.
