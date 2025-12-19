Назван стартовый состав сборной Украины U-15 на игру с Ирландией U-15

Юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) продолжает выступление на Турнир развития УЕФА.

19 декабря в 13:00 в матче 2-го тура встречаются Украина U-15 и Ирландии U-15.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соревнования проходят 17–22 декабря в Португалии. Сине-желтая команда 17 декабря обыграла Грецию (3:1), а Ирландия уступила Португалии (0:5).

Заключительный матч турнира Украина проведет против Португалии (22 декабря в 13:00).

Стартовый состав сборной Украины U-15 на игру с Ирландией U-15