Назван стартовый состав сборной Украины U-15 на игру с Ирландией U-15
19 декабря в 13:00 в Португалии пройдет матч 2-го тура турнира развития УЕФА
Юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) продолжает выступление на Турнир развития УЕФА.
19 декабря в 13:00 в матче 2-го тура встречаются Украина U-15 и Ирландии U-15.
Соревнования проходят 17–22 декабря в Португалии. Сине-желтая команда 17 декабря обыграла Грецию (3:1), а Ирландия уступила Португалии (0:5).
Заключительный матч турнира Украина проведет против Португалии (22 декабря в 13:00).
Стартовый состав сборной Украины U-15 на игру с Ирландией U-15
