Молодежные турниры
19 декабря 2025, 12:43 | Обновлено 19 декабря 2025, 12:49
Назван стартовый состав сборной Украины U-15 на игру с Ирландией U-15

19 декабря в 13:00 в Португалии пройдет матч 2-го тура турнира развития УЕФА

19 декабря 2025, 12:43 | Обновлено 19 декабря 2025, 12:49
Назван стартовый состав сборной Украины U-15 на игру с Ирландией U-15
УАФ

Юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) продолжает выступление на Турнир развития УЕФА.

19 декабря в 13:00 в матче 2-го тура встречаются Украина U-15 и Ирландии U-15.

Соревнования проходят 17–22 декабря в Португалии. Сине-желтая команда 17 декабря обыграла Грецию (3:1), а Ирландия уступила Португалии (0:5).

Заключительный матч турнира Украина проведет против Португалии (22 декабря в 13:00).

Стартовый состав сборной Украины U-15 на игру с Ирландией U-15

Владимир Самборский
Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
