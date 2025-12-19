Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Проблема у Шахтера остается». Ковалев назвал причины ничьи с Риекой
Лига конференций
19 декабря 2025, 11:27 | Обновлено 19 декабря 2025, 11:36
705
2

Авторитетный в прошлом полузащитник «Шахтера» подвел итог выступления «горняков» в группе ЛК

Шахтер. Шахтер – Риека

«Шахтер» таки добился своего, попав в первую восьмерку группового раунда Лиги конференций, однако в последнем поединке этой стадии соревнований «горняки» немного смазали концовку, сыграв вничью с хорватской «Риекой» (0:0).

О перипетиях этого поединка сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с авторитетным в прошлом полузащитников «Шахтера» и сборной Украины Сергеем Ковалевым.

– Сергей, вы ожидали такой футбольной наглости от «Риеки» в матче, где «Шахтер» считался явным фаворитом?
– Честно нет. Больше всего меня приятно удивила качественная игра соперника в обороне. А в первом тайме «Шахтер» вообще практически не создал остроты у ворот противника. Потом «горняки» понемногу начали расшатывать защиту хорватов, но сказать, что было полное доминирование украинской команды нельзя. «Риека» произвела на меня хорошее впечатление в прошедшей игре. Хотя, если брать поединок в целом, подопечные Арды Турана были ближе к успеху. Такие матчи отпускать нельзя.

– Был ли это самый сильный соперник «Шахтера» на групповой стадии Лиги конференций?
– Без сомнения, это так. По игровым качествам и тактическим моментам хорваты смотрелась убедительно.

– Потеря Марлона Гомеса на 10-й минуте спутала карты Арде Турану?
– Не думаю. От этого характер игры не изменился.

– У соперника была качественно построена оборона, а чего «Шахтеру» не хватило, чтобы взломать эти построения?
– Я уже неоднократно об этом говорил, «горнякам» необходимо подтягивать реализацию. Уж очень тяжело донетчанам взламывать насыщенную оборону противника. Это, кстати, касается и матчей чемпионата Украины, когда соперник насыщает первую зону защиты. Это сейчас, на мой взгляд, главная проблема «горняков».

– Не поздновато ли Арда Туран начал делать замены с акцентом на атаку?
– Возможно, поскольку характер игры не менялся, и нужно было что-то делать. Было мало ударов, не хватало фланговых передач, не получались индивидуальные действия, особенно на подступах и в штрафной противника. Но даже те футболисты, которые вышли на замену, не смогли кардинально что-то изменить.

– Из-за этой ничьей вместо второго места «Шахтер» скатился на шестое. Это расстроило?
– Может сам результат и расстроил, поскольку «горняки» приучили нас к победам. Однако, если посмотреть на дельнейший календарь соревнований и возможных противников украинской команды, то, на мой взгляд, не все так плохо. В любом случае, я с оптимизмом жду матчи плей-офф в исполнении «Шахтера».

По теме:
Экс‑полузащитник Шахтера: «Донеччанам не хватает форварда»
«Шахтер» отметил сухой юбилей в матче Лиги конференций
Защитник Риеки: «Мы добыли очко и счастливо возвращаемся в Хорватию»
Сергей Ковалев (футболист) Лига конференций Шахтер Донецк Риека Арда Туран
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Battersea
Обе команды играли на ничью, потому что она их устраивала
