Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «У Костюка этого нет». Федорчук – о перспективах нового тренера Динамо
Лига конференций
19 декабря 2025, 09:36 |
Известный эксперт считает, что нынешний наставник «бело-синих» не хуже многих его предшественников

Динамо. Игорь Костюк

«Динамо» с хорошим настроением ушло в отпуск. В последнем матче года киевляне обыграли «Ноа» (2:0) в групповом раунде Лиги конференций.

Что ждет команду в ближайшем будущем под руководством Игоря Костюка в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Я хотел бы увидеть аналогию с «Барселоной», – сказал Федорчук. – В одно время клуб вел переговоры с Жозе Моуриньо, но назначил своего воспитанника, тренера молодежного состава Хосепа Гвардиолу, который в итоге выиграл с командой все, что только можно. Конечно, таких высот новому наставнику и «Динамо» достичь будет сложно, но стать ближе к сильнейшим клубам Европы, хотелось бы.

У Костюка есть характер, терпение. Не хочется раньше времени петь дифирамбы, но мне кажется, что раньше его не замечали. Он ни чем не хуже многих прошлых наставников «Динамо». Однако не все будет зависеть от Костюка. Все-таки у Гвардиолы был Месси, Иньеста, чего нет у тренера киевлян (улыбается).

Тем не менее, весну я жду со сдержанным оптимизмом. У команды всплеск очевиден. Костюк в отличие от Шовковского, работает тренером уже около 15 лет. Поэтому, на мой взгляд, он больше понимает процесс. Хорошо, что так закончили год. «Динамо» вернулось в гонку в чемпионате, и хотя за первое место побороться будет сложно, но попасть в призеры, реально. А дальше посмотрим. По крайне мере, до первого весеннего поединка у болельщиков «Динамо» появилось настроение (улыбается).

По теме:
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
«Пока не дотягивает». Известный эксперт сказал всю правду о Пономаренко
Шахтер поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 1 строчку, Динамо – на 10
