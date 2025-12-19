ПОНОМАРЕНКО: «Обидно. Возможно, немного не повезло с жеребьевкой»

Форвард киевского Динамо Матвей Пономаренко прокомментировал победу команды в матче шестого тура Лиги конференций против Ноа (2:0), в котором он забил гол:

– Конечно, отличное настроение, потому что закончили год победой. Это уже третья победа, поэтому приятно. Мы очень настраивались на эту игру. Нам тренерский штаб говорил, что это – важная игра. Несмотря на то, что у нас уже не было шансов никуда выйти, нужно было выходить [на поле], потому что это футбол. Надо выходить и в каждом матче отдавать все силы и побеждать. Поэтому сегодня в команде было отличное настроение и все хотели победить, и уйти в отпуск с хорошим настроением.

Конечно, обидно, что дальше не вышли. Это футбол, это жизнь. Нужно идти дальше. Ничего, еще будет следующий год. Надеюсь, что мы выйдем [в еврокубки] и все будет хорошо. Обидно, возможно, немного не повезло с жеребьевкой, потому что и из Англии отличная команда – Кристал Пэлас, и Фиорентина. Но это ничего не значит. Нужно выходить с каждой командой и играть, и на победу играть.

– Сегодня ты сыграл первый полный матч в составе Динамо. Набегался, забил мяч, три матча подряд забиваешь за взрослую команду. После гола было видно, что набрался уверенности и хотел забить еще.

– Конечно, хотел забить еще, потому что это судьба нападающего. Он всегда хочет забивать. Конечно, приятно забивать в третьей игре подряд. Спасибо тренеру за доверие, что он верит и выпускает со старта, и за то, что впервые вышел в старте в еврокубках. Когда дают шанс, нужно его оправдывать. И поэтому дали шанс, нужно было выходить, забивать, помогать команде. Надеюсь, что все хорошо сделал и помог команде победить сегодня.

– Недавно с юношеской командой вышли в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Далее – Атлетико Мадрид в соперниках. Ты можешь там, теоретически, сыграть. Это будет в начале февраля. Какие планы вообще сейчас? Отпуск или уже известно, когда возвращаетесь и когда будете работать?

– Пока ничего не знаю, пока отпуск, а там все напишут в группу, позвонят, и будем готовиться к соперникам.

– К отпуску нужно готовиться?

– Нет, к отпуску не нужно. К сезону нужно готовиться, ко второму кругу. Поэтому немного отдохнем, неделю где-то, и будем снова работать, бегать и набирать кондиции к следующему кругу.