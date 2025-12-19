Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОНОМАРЕНКО: «Обидно. Возможно, немного не повезло с жеребьевкой»
Лига конференций
19 декабря 2025, 05:59 | Обновлено 19 декабря 2025, 06:00
373
0

ПОНОМАРЕНКО: «Обидно. Возможно, немного не повезло с жеребьевкой»

Форвард Динамо высказался после победы в матче Лиги конференций с Ноа (2:0)

19 декабря 2025, 05:59 | Обновлено 19 декабря 2025, 06:00
373
0
ПОНОМАРЕНКО: «Обидно. Возможно, немного не повезло с жеребьевкой»
Матвей Пономаренко

Форвард киевского Динамо Матвей Пономаренко прокомментировал победу команды в матче шестого тура Лиги конференций против Ноа (2:0), в котором он забил гол:

– Конечно, отличное настроение, потому что закончили год победой. Это уже третья победа, поэтому приятно. Мы очень настраивались на эту игру. Нам тренерский штаб говорил, что это – важная игра. Несмотря на то, что у нас уже не было шансов никуда выйти, нужно было выходить [на поле], потому что это футбол. Надо выходить и в каждом матче отдавать все силы и побеждать. Поэтому сегодня в команде было отличное настроение и все хотели победить, и уйти в отпуск с хорошим настроением.

Конечно, обидно, что дальше не вышли. Это футбол, это жизнь. Нужно идти дальше. Ничего, еще будет следующий год. Надеюсь, что мы выйдем [в еврокубки] и все будет хорошо. Обидно, возможно, немного не повезло с жеребьевкой, потому что и из Англии отличная команда – Кристал Пэлас, и Фиорентина. Но это ничего не значит. Нужно выходить с каждой командой и играть, и на победу играть.

– Сегодня ты сыграл первый полный матч в составе Динамо. Набегался, забил мяч, три матча подряд забиваешь за взрослую команду. После гола было видно, что набрался уверенности и хотел забить еще.

– Конечно, хотел забить еще, потому что это судьба нападающего. Он всегда хочет забивать. Конечно, приятно забивать в третьей игре подряд. Спасибо тренеру за доверие, что он верит и выпускает со старта, и за то, что впервые вышел в старте в еврокубках. Когда дают шанс, нужно его оправдывать. И поэтому дали шанс, нужно было выходить, забивать, помогать команде. Надеюсь, что все хорошо сделал и помог команде победить сегодня.

– Недавно с юношеской командой вышли в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Далее – Атлетико Мадрид в соперниках. Ты можешь там, теоретически, сыграть. Это будет в начале февраля. Какие планы вообще сейчас? Отпуск или уже известно, когда возвращаетесь и когда будете работать?

– Пока ничего не знаю, пока отпуск, а там все напишут в группу, позвонят, и будем готовиться к соперникам.

– К отпуску нужно готовиться?

– Нет, к отпуску не нужно. К сезону нужно готовиться, ко второму кругу. Поэтому немного отдохнем, неделю где-то, и будем снова работать, бегать и набирать кондиции к следующему кругу.

По теме:
КАБАЕВ: «Как там говорят: после драки кулаками уже не машут»
МАТВИЕНКО: «Наша проблема – не реализуем те моменты, которые имеем»
НАЗАРИНА: «Это была наша задача, хотели завершить в первой восьмерке»
Матвей Пономаренко Динамо Киев Лига конференций Ноа Ереван Динамо - Ноа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрген Клопп считает, что Реалу нужно выгнать пять игроков
Футбол | 18 декабря 2025, 06:22 1
Юрген Клопп считает, что Реалу нужно выгнать пять игроков
Юрген Клопп считает, что Реалу нужно выгнать пять игроков

Тренер назвал условие для прихода в Мадрид

Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Футбол | 18 декабря 2025, 23:14 3
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата

«Бешикташ» активизировал усилия по трансферу украинца

Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Бокс | 18.12.2025, 08:56
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Футбол | 19.12.2025, 00:23
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Моуриньо покорил новую вершину – как его поздравили в раздевалке
Футбол | 19.12.2025, 04:19
Моуриньо покорил новую вершину – как его поздравили в раздевалке
Моуриньо покорил новую вершину – как его поздравили в раздевалке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
17.12.2025, 18:35 15
Другие виды
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 37
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
17.12.2025, 09:02 9
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
17.12.2025, 21:42
Футбол
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем