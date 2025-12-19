КАБАЕВ: «Как там говорят: после драки кулаками уже не машут»

Вингер киевского Динамо и автор первого забитого гола в матче шестого тура Лиги конференций против Ноа (2:0) Владислав Кабаев прокомментировал победу команды:

– Поздравляю с победой. В матче, где никакие турнирные задачи не решались. Но все равно – еврокубковая игра, как Игорь Косюк говорил, важно имидж сохранять. Насколько эта победа перед паузой добавит уверенности и хорошего настроения?

– Каждая победа добавляет уверенности, хорошего настроения. Ты правильно сказал. Динамо всегда, с кем бы ни играло... Мы должны понимать, что это бренд украинского футбола, что у нас сейчас идет война, что люди смотрят, в каком бы положении ни были в турнирной таблице.

Нам нужно побеждать, показывать качественную игру. За последние месяцы у нас был негативный опыт, было много критики, которая была обоснованной. Не было результата, как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубках. Мы все понимали, что у нас уже будет отпуск, но никто не приехал сюда с таким, как говорят, чемоданным настроением. Все отдались этой игре. У нас был разговор с тренером, с президентами, которые верили и настраивали нас на эту победу. С позитивом закончили этот год.

– Если заглянуть в турнирную таблицу, то там и не так много на самом деле [позиций, которых не хватило для плей-офф]. Три позиции, один балл, то есть с семью очками команды прошли дальше. И с Фиорентиной был этот шанс. Если бы была ничья... Насколько это после матча понятно?

– Сейчас можно много говорить. Как там говорят: после драки кулаками уже не машут. Конечно, что где-то мы были близки, но я считаю, что мы немного поздно включаемся. Это и в Украине [чемпионате] бывает у нас, и так в еврокубках. Очень тяжело ездить, играть и там, и на два фронта, но это тоже, я так скажу, кайф. Поэтому хотелось, чтобы у нас евровесна была в этом сезоне. Не хочется сейчас какие-то громкие слова говорить, что в следующем году... Давайте доживем, чтобы туда выйти еще. Но, конечно, где-то это было близко, рядом с нами.

Мы прибавляем в качестве игры. У нас сейчас другие требования от тренера. У нас будут сборы в Турции. Так что есть над чем работать и больше знакомиться с тренерскими требованиями. Я думаю, что у нас все будет нормально в будущем.

– Сегодня ты забил, Пономаренко забил, получается – опыт и молодежь. Пришли молодые игроки с Игорем Владимировичем, Редушко дебютировал. Насколько это сочетание где-то дает результат? Видно, что все выкладываются. Даже настроение в команде изменилось.

– У нас Игорь Владимирович работал с молодежью и он знает, что могут и чем могут эти ребята нам помочь в будущем. Тот же Осипенко, который не вышел, Захарченко очень хорошо себя проявляет, Редушко. Это будущее Динамо. Мы уже видим, что ребята не боятся играть на таком уровне. И тот же Пономаренко. Сколько, три игры – три гола? Это также о чем-то говорит на таком уровне. Поэтому я желаю им только удачи и для нас... Это хорошо, потому что я такой уж, я не говорю там старый, но я немного старше многих в команде. И все равно не могу расслабиться. Это хорошо, потому что всегда подталкивают. Мы все понимаем, что это – Динамо Киев. Здесь не будет так, что ты будешь сидеть два года и ждать свой шанс. Будет играть тот, кто сильнее. Будь ему 18 или 30 лет. Поэтому для меня это хорошо, для молодежи это хорошо. Мы будем знакомиться со всеми требованиями. Для меня много нового, а вот молодежь – они работали вместе. Если тренер их привлекает, значит, они этого заслуживают.

– Последняя игра календарного года, сейчас отпуск. Ожидали ли вы этого момента, немного где-то отдохнуть и снова, скажем, соскучиться по футболу уже во второй части сезона? Что будешь делать в отпуске, если не секрет?

– Ну, я у тебя спрошу, ждал ли ты отпуска? Я думаю, ждал. Я думаю, что у каждого человека спросишь, ждет ли он отпуска... Конечно, ждет. Это такой момент, которого ты реально ждешь, потому что, говорю как есть – много в дороге, много игр, не видишь детей, семью. Так что сейчас у тебя есть две–три недели, чтобы отдохнуть, побыть без мяча. Я ребят и тренерский штаб вижу чаще, чем своих детей. Есть время насладиться этим. Поеду, возможно, честно говоря, даже не думал, в Буковель. Там атмосфера для детей. А так буду в Одессе у родителей, потому что тоже давно их не видел. Будем смотреть, какая будет ситуация. Есть там свет или нет. Может, в Киев вернусь. Пока сложно сказать.