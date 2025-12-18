ВИДЕО. Кубок Испании. Успех Реала и Атлетико, фиаско Севильи и Вильярреала
Смотрите видеообзоры матчей 1/16 финала Копа дель Рей
Вечером 17 декабря состоялись матчи 1/16 финала Кубка Испании
Успешно прошли эту стадию мадридские клубы Реал и Атлетико.
За Реал весь матч против Талаверы (3:2) сыграл украинский голкипер Андрей Лунин, впервые с капитанской повязкой. Два гола за галктикос забил Килиан Мбаппе.
У Атлетико форвард Антуан Гризманн оформил дубль в ворота Балеарес (3:2)
Фиаско потерпела Севилья, уступив Алавесу (0:1). Вильярреал выбыл из турнира, проиграв Расингу (1:2).
Ниже приведены результаты игрового дня и видеообзоры матчей.
Кубок Испании. 1/16 финала. 17 декабря 2025
Культураль Леонеса – Леванте – 1:0
Гол: Тресако, 12
Альбасете – Сельта Виго – 2:2 (пен. 3:0)
Голы: Хефте, 18, Вальехо, 90+3 – Лаго, 64, Иглесиас, 75
Балеарес – Атлетико Мадрид – 2:3
Голы: Бонет, 28, Кейта, 90 (пен) – Гризманн, 16, 72, Распадори, 20,
Расинг Сантадер – Вильярреал – 2:1
Голы: Арана Гомес, 6, 28 – Айосе Перес, 86
Уеска – Осасуна – 2:4 д.в.
Голы: Луна, 35, Кортахарена, 105 – Рауль Гарсия, 45+1, 95, Осамбела, 111, Будимир, 118
Алавес – Севилья – 1:0
Гол: Карлос Висенте, 79 (пен)
Талавера – Реал Мадрид – 2:3
Голы: Арройо, 80, Ди Ренсо, 90+1 – Мбаппе, 41 (пен), 88, Фаррандо, 45+1 (автогол)
