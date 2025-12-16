Расинг Сантандер

В среду, 17 декабря, состоится поединок 1/16 финала Кубка Испании между «Расингом» и «Вильярреалом».

По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Рассинг

В текущем сезоне коллектив находится в отличной форме – после 18 поединков Ла Лиги 2 на его счету есть 36 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 1-е место турнирной таблицы. Отрыв от ближайшего преследователя, Депортиво, составляет уже 4 очка.

В Кубке Испании коллектив уже выбил «Логроньес» и «Понферрадину», благодаря чему и квалифицировался в 1/16 финала.

Вильярреал

«Желтая субмарина» в текущем сезоне чемпионата выглядит очень уверенно – после 15 поединков на ее счету есть 35 зачетных пунктов, позволяющих занимать 3 место турнирной таблицы. От 1-й строчки «Вильярреал» отстает на 8 очков, однако у него есть еще 3 матча в запасе. В Кубке Испании команда выбила «Сьюдад» и «Антоньяно».

Однако вот в Лиге чемпионов «Вильярреал» оконфузился. После 6 туров на балансе клуба есть только 1 зачетный пункт, благодаря чему испанцы занимают предпоследнее, 35 место турнирной таблицы.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2013 году в рамках Сегунды. Тогда с минимальным счетом победил «Вильярреал».

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Расинга» продолжается уже 6 игр подряд.

"Вильярреал» пропустил всего 13 голов в текущем сезоне чемпионата – лучший результат среди всех команд.

«Расинг» не сохранил ворота сухими ни в одном из 3 последних матчей.

Прогноз

Хотя "Расинг" и является крепкой командой, букмекерские конторы считают фаворитом матча именно "Вильярреал". Ставим на его победу в основное время (коэффициент –1.88).