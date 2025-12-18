Кто фаворит? Букмекеры обновили коэффициенты на матч Шахтер – Риека

В четверг, 18 декабря, донецкий Шахтер сыграет матч шестого тура группового этапа Лиги конференций, где подопечные Арды Турана встретятся с хорватской Риекой.

Перед началом поединка букмекеры обновили коэффициенты и назвали фаворита. На победу «горняков» в матче предлагают – 1.97, ничья – 3.39, триумф хорватов оценивается в 4.30.

Матч Шахтер – Риека запланирован на четверг, 18 декабря. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Лиги конференций донецкий Шахтер занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 5 сыгранных матчей. Риека находится на 14 строчке с 8 баллами.