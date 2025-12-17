ВИДЕО. Причина удивит. Гол Фабиана Руиса в матче ПСЖ – Фламенго отменили
Однако, на 38-й минуте Хвича Кварацхелия сумел открыть счет в финале престижного турнира
Испанский полузащитник Фабиан Руис забил гол на 9-й минуте в матче Межконтинентального кубка, который стартовал 17 декабря в 19:00 по киевскому времени.
В финале престижного турнира на стадионе «Ahmad bin Ali Stadium» в Аль-Раяне (Катар) встретились французский ПСЖ и бразильский «Фламенго».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Руис поразил ворота соперника красивым дальним ударом, но гол не засчитали после просмотра VAR – дело в том, что мяч на мгновение покинул пределы поля во время атаки парижской команды.
Обычно причиной отмены забитых мячей становятся игра рукой или положение «вне игры».
Однако, ПСЖ сумел открыть счет еще в первом тайме – на 38-й минуте вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия удачно сыграл в штрафной соперника и без проблем переиграл вратаря.
Стоит отметить, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике удивил при выборе стартового состава – на скамейке запасных остались украинский защитник Илья Забарный и первый номер команды Люка Шевалье.
ВИДЕО. Фабиан Руис забил на 9-й минуте, но гол был отменен после просмотра VAR
ВИДЕО. Хвича Кварацхелия удачно сыграл в штрафной, ПСЖ забил в ворота Фламенго
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Усман Дембеле из ПСЖ получил главный приз футбольного года
Команда страны террориста не будет допущена к турниру