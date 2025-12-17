Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. ВИДЕО. Причина удивит. Гол Фабиана Руиса в матче ПСЖ – Фламенго отменили
Франция
17 декабря 2025, 19:44 | Обновлено 17 декабря 2025, 19:46
ВИДЕО. Причина удивит. Гол Фабиана Руиса в матче ПСЖ – Фламенго отменили

Однако, на 38-й минуте Хвича Кварацхелия сумел открыть счет в финале престижного турнира

ВИДЕО. Причина удивит. Гол Фабиана Руиса в матче ПСЖ – Фламенго отменили
Getty Images/Global Images Ukraine.

Испанский полузащитник Фабиан Руис забил гол на 9-й минуте в матче Межконтинентального кубка, который стартовал 17 декабря в 19:00 по киевскому времени.

В финале престижного турнира на стадионе «Ahmad bin Ali Stadium» в Аль-Раяне (Катар) встретились французский ПСЖ и бразильский «Фламенго».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Руис поразил ворота соперника красивым дальним ударом, но гол не засчитали после просмотра VAR – дело в том, что мяч на мгновение покинул пределы поля во время атаки парижской команды.

Обычно причиной отмены забитых мячей становятся игра рукой или положение «вне игры».

Однако, ПСЖ сумел открыть счет еще в первом тайме – на 38-й минуте вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия удачно сыграл в штрафной соперника и без проблем переиграл вратаря.

Стоит отметить, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике удивил при выборе стартового состава – на скамейке запасных остались украинский защитник Илья Забарный и первый номер команды Люка Шевалье.

ВИДЕО. Фабиан Руис забил на 9-й минуте, но гол был отменен после просмотра VAR

ВИДЕО. Хвича Кварацхелия удачно сыграл в штрафной, ПСЖ забил в ворота Фламенго

Межконтинентальный кубок по футболу ПСЖ Фламенго Фабиан Руис Хвича Кварацхелия видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
