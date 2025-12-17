Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 17:05 | Обновлено 17 декабря 2025, 17:45
Кто будет тренером. Карпаты объявили планы на зимний перерыв

Сохранит ли Лупашко свою должность?

Кто будет тренером. Карпаты объявили планы на зимний перерыв
ФК Карпаты

Клуб УПЛ Карпаты объявил планы подготовки ко второй части сезона. Руководство пока не сообщило о том, сохранит ли тренер Владислав Лупашко свою должность, однако у команды будет активный зимний перерыв.

15 января команда отправится на сборы в Испанию. Зарубежный этап подготовки зелено-белых пройдет недалеко от Мурсии. Там львовяне сыграют восемь спаррингов. Учебно-тренировочное собрание в Испании продлится до 14 февраля.

Расписание спаррингов Карпат (возможные изменения):

20 января – Теджон (Южная Корея);
25 января – соперник будет определен позже;
29 января – ИФК Вернаму (Швеция);
3 февраля – соперник будет определен позже;
7 февраля – ГАИС (Швеция);
8 февраля – Стьярнан (Исландия);
13 февраля – два матча (соперники будут определены позже).

Первый официальный матч года львовяне сыграют с донецким Шахтером. Базовая дата выездного поединка – 21 февраля.

Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник: ФК Карпаты Львов
