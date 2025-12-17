Кто будет тренером. Карпаты объявили планы на зимний перерыв
Сохранит ли Лупашко свою должность?
Клуб УПЛ Карпаты объявил планы подготовки ко второй части сезона. Руководство пока не сообщило о том, сохранит ли тренер Владислав Лупашко свою должность, однако у команды будет активный зимний перерыв.
15 января команда отправится на сборы в Испанию. Зарубежный этап подготовки зелено-белых пройдет недалеко от Мурсии. Там львовяне сыграют восемь спаррингов. Учебно-тренировочное собрание в Испании продлится до 14 февраля.
Расписание спаррингов Карпат (возможные изменения):
20 января – Теджон (Южная Корея);
25 января – соперник будет определен позже;
29 января – ИФК Вернаму (Швеция);
3 февраля – соперник будет определен позже;
7 февраля – ГАИС (Швеция);
8 февраля – Стьярнан (Исландия);
13 февраля – два матча (соперники будут определены позже).
Первый официальный матч года львовяне сыграют с донецким Шахтером. Базовая дата выездного поединка – 21 февраля.
