Кто будет тренером. Карпаты объявили планы на зимний перерыв

Клуб УПЛ Карпаты объявил планы подготовки ко второй части сезона. Руководство пока не сообщило о том, сохранит ли тренер Владислав Лупашко свою должность, однако у команды будет активный зимний перерыв.

15 января команда отправится на сборы в Испанию. Зарубежный этап подготовки зелено-белых пройдет недалеко от Мурсии. Там львовяне сыграют восемь спаррингов. Учебно-тренировочное собрание в Испании продлится до 14 февраля.

Расписание спаррингов Карпат (возможные изменения):

20 января – Теджон (Южная Корея);

25 января – соперник будет определен позже;

29 января – ИФК Вернаму (Швеция);

3 февраля – соперник будет определен позже;

7 февраля – ГАИС (Швеция);

8 февраля – Стьярнан (Исландия);

13 февраля – два матча (соперники будут определены позже).

Первый официальный матч года львовяне сыграют с донецким Шахтером. Базовая дата выездного поединка – 21 февраля.