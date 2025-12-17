Стало известно, кому досталась награда ФИФА для фанатов за 2025 год
Приз получили фаны иракского Заху, бросавшие на поле мягкие игрушки для детей
Фанаты иракского клуба Заху стали победителями премии FIFA Fan Award 2025.
Поддержка команды привлекла внимание мира благодаря благотворительной инициативе. Перед матчем Заху в Иракской лиге против Аль-Худуд 13 мая фанаты бросили на поле тысячи мягких игрушек. Их собрали еще до начала игры и передали детям, страдающим от болезней.
Клуб отметил, что такой поступок демонстрирует высокий гуманитарный дух и был замечен спортивным сообществом Курдистана, Ирака и Азии. Фанаты Заху регулярно привлекают внимание креативными акциями, и клуб надеется, что их поддержка команды продолжится и в будущем.
Фанаты иракского клуба опередили двух других номинантов и получили награду. Премия FIFA Fan Award была основана в 2016 году и отмечает исключительную преданность фаната или группы болельщиков, независимо от лиги, пола или национальности, а также моменты или поступки, которые произвели сильное впечатление на футбольный мир.
