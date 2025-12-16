Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 декабря 2025, 22:24
Ребров проголосовал за лучшего игрока года. Выбрал не Дембеле

Главный тренер сборной Украины отдал свой голос за Килиана Мбаппе

УАФ. Сергей Ребров

Тренер сборной Украины Сергей Ребров и капитан национальной команды Николай Матвиенко приняли участие в голосовании ФИФА за «Лучшего игрока года». Оба украинца отдали первое место Килиану Мбаппе из «Реала».

Сергей Ребров распределил свои голоса так: первое место Мбаппе, второе – Усман Дембеле («ПСЖ»), третье – Ламин Ямаль («Барселона»).

Николай Матвиенко также поставил Мбаппе на первое место, а вторую и третью позиции у него заняли Дембеле и Гарри Кейн («Бавария»).

В итоге награду лучшего футболиста 2025 года от ФИФА получил Усман Дембеле, который недавно получил и Золотой мяч.

