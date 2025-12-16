ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал контракт с известным екс-защитником Арсенала
Такехиро Томиясу – игрок «Аякса»
«Аякс» сообщил на официальных ресурсах о подписании контракта с Такехиро Томиясу.
Защитник, который летом расторг контракт с «Арсеналом», подписал контракт на полсезона, до 30 июня 2026 года.
Такехиро Томиясу начинал свою карьеру в Японии, а в девятнадцать лет переехал в Европу, присоединившись к бельгийскому клубу Сент-Трюйден. Через полтора года он перешел в итальянскую Серии А, где выступал за «Болонью». В 2021 году он перебрался в «Арсенал», за который сыграл 84 матча, в которых забил два гола и отдал шесть ассистов. Последний официальный матч за английскую команду Томиясу провел 5 октября 2024 года, после чего серьёзная травма колена вывела его из игры.
Также на счету Такехиро 42 матча, в которых он забил один гол и отдал два ассиста за сборную Японии.
